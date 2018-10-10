Sabrımız taşıyor

Terör örgütü PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Andrew Craig Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye yaptırım uygulamaya çalışan ABD, Menbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmedi. Daha önce anlaşmaya varılan Menbiç yol haritasında ABD ile Türkiye arasında yapılan mutabakat uygulamaya geçirilemedi. ABD’nin oyalama taktiğinden faydalanan teröristler ise, Menbiç’te etkinliğini her geçen gün artırıyor. Bölgeyi yakından takip eden uzmanlar; Türkiye’nin uluslararası çekim alanı genişleyip dış politikada tam egemen bir tavır sergilediği dönemde, Fırat’ın batısının biran önce teröristlerden temizlenmesi gerektiğine işaret etti.

Menbiç’e yakın zamanda operasyon olabilir

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Menbiç’e yakın zamanda bir operasyon ihtimali gittikçe artırıyor. Soçi zirvesinde de bu operasyonun işareti verilmişti. PKK ve YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmeyen Rusya, bölgede ise ABD’nin varlığını istemiyor. Bu yüzden Soçi’de Türkiye’nin yapacağı operasyona yeşil ışık yakmıştı. Kent merkezinin teröristler tarafından sarılması, Türkiye’nin operasyon hazırlığında olduğunun belirtisidir. YPG; ne kadar hazırlık yaparsa yapsın, ne kadar çukur kazarsa kazsın nafile. Türk ordusunun hendekleri imha edecek ciddi bir gücü var. Afrin’de insan boyunda açılan tünelleri ele geçiren TSK, Menbiç’de kurulan tuzakları da bozacaktır” dedi.

Türkiye tahammül etmek zorunda değil

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji Güvenlik Uzmanı, emekli Hava Albayı Mustafa Hacımustafaoğulları ise, Türkiye’nin kendi çıkarlarını inceleyen ve milyonlarca masumun hakkını savunmak için büyük bir çaba sarf ettiğini vurguladı. Emekli Hava Albayı Hacımustafaoğulları, “Sınır ötesi harekatlarının amacı hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak hem de sınırdan gelecek tehditlerinin önüne geçmektir. Bölgede söz sahibi olan Türkiye, gereken adımları kendi çıkarları doğrultusunda hiç tereddüt etmeden atar. Menbiç konusunda maalesef safsaklama ile karşı karşıyayız. Temmuz ayının başında verilen söz halen tutulmadı. Türkiye de ABD’nin bu vurdumduymaz tavrına tahammül etmek zorunda değil. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarından elde edilen kazanımlarımız var. Kendi güvenliği korumak açısından gereken yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Menbiç kimin kontrolünde?

Menbiç, 1 Haziran'dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla DEAŞ terör örgütünden 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti. DEAŞ'ın Suriye topraklarında Rakka'dan sonra en önemli merkezi olarak gördüğü Menbiç'e, DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra, PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı YPG'nin girmesine Türkiye tepki göstermişti.

Ortak eğitimler başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin, dün itibarıyla başladığını açıkladı. ABD'li yetkililerle müşterek devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını vurgulayan Akar, "Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler başlamıştır" dedi. Eğitimlere katılacak ilk grup ABD'li personelin, 2 Ekim'de, Gaziantep'e geldiğini hatırlatan Akar, "Eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır" dedi.

Çukurlara gömülecekler

Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, 18 Haziran 2018'de başlayan bağımsız devriye faaliyetlerinin, planlandığı şekilde devam ettiğini de kaydetti. Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlara yönelik de bilgi ve raporların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir" diye konuştu.