Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.24 Ağustos 2018 Cuma 01:48
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.
'PARTNERLERİMİZ VEYA MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'
Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.
"S-400 alımının Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi. (Sputnik)
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