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Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

24 Ağustos 2018 Cuma 01:48
Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da Türkiye'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.

'PARTNERLERİMİZ VEYA MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.

"S-400 alımının Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi. (Sputnik)

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 01:48
  1. S-400
  2. Rusya
  3. NATO
  4. ABD
  5. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

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