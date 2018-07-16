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Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

Türkiye'nin Rusya'dan alacağını duyurduğu S-400 füze savunma sistemlerine karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni hamle geldi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  1. S-400
  2. patriot
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Rusya

YORUM YAZ

  • okurokur1 dk önce
    15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ASLINDA KİMİN DOĞAL MÜTTEFİK ( DOST) KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖRDÜK. ARTI BİZ BÜYÜK BİR DEVLET OLARAK BİR ANLAŞMA YAPTIK GERİ DÖNMEK BİZE YAKIŞMAZ. S400 Ü ALACAĞIZ ARKADAŞ. ONLAR PARTİOTU FETOYA VERSİNLER. O KADAR.
  • ahmetahmet25 dk önce
    teknoliji vermediniz ayrica mallariniz da kendiniz ve muttefikliginiz gibi.. yani5 para etmez
  • QuadrigaQuadriga13 dk önce
    offset anlaşması olmadan alınmamalıdır. Teknoloji transferi şart koşulmalıdır. Bir daha böyle fırsat yakalanamayabilir.
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