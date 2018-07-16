Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

Reuters haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye S-400'lerin alternatifi olarak Patriot hava savunma sistemleri satmak için Türkiye ile müzakere yaptığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.