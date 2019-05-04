"Türkiye'nin robotları" İzmir'de yarıştı

İZMİR (AA) - Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2019'da yurdun dört bir yanından öğrenciler robotlarıyla yarıştı.

Bilim Kahramanları Derneğince Fuarİzmir'de düzenlenen etkinlikte, 206 takımda 500 öğrenci "Akıllı Şehirler" temasıyla yaptıkları robotları sergiledi.

Derneğin Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatın Türkiye'de beşinci kez gerçekleştirildiğini, burada seçilecek öğrencilerin Macaristan'da Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Yurtsever, olimpiyata 26 şehirden katılan 6-19 yaş arası öğrencilerin, yapay zeka, kodlama gibi alanlarda günlük yaşamdaki sorunlara çözüm bulma amaçlı projeler ürettiğini dile getirdi.

Asıl Yurtsever, "Bu sene özellikle 6-10 yaş arası çocuklar servis kazalarından etkilenmiş ve kendilerini serviste güvende hissetmek için çalışma yapmışlar." dedi.

Yarışma için öğrencileriyle Ankara'dan gelen öğretmen Zerrin Ay da güvenli servis çalışması yaptıklarını belirtti. Ay, "Öğrencilerimiz yüz tanıma sisteminin de bulunduğu bir proje gerçekleştirdi. Bu sistem sayesinde öğrenciler servise bindiklerinde ebeveynlerine mesaj gönderiliyor. Servisten inmezlerse de okul yetkililerine otomatik bilgi veriliyor." diye konuştu.







