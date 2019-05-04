0553 313 94 23

"Türkiye'nin robotları" İzmir'de yarıştı

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2019'da 500 öğrenci, "Akıllı Şehirler" temasıyla yaptıkları robotları sergiledi

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:43
"Türkiye'nin robotları" İzmir'de yarıştı

İZMİR (AA) - Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2019'da yurdun dört bir yanından öğrenciler robotlarıyla yarıştı.

Bilim Kahramanları Derneğince Fuarİzmir'de düzenlenen etkinlikte, 206 takımda 500 öğrenci "Akıllı Şehirler" temasıyla yaptıkları robotları sergiledi.

Derneğin Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatın Türkiye'de beşinci kez gerçekleştirildiğini, burada seçilecek öğrencilerin Macaristan'da Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Yurtsever, olimpiyata 26 şehirden katılan 6-19 yaş arası öğrencilerin, yapay zeka, kodlama gibi alanlarda günlük yaşamdaki sorunlara çözüm bulma amaçlı projeler ürettiğini dile getirdi.

Asıl Yurtsever, "Bu sene özellikle 6-10 yaş arası çocuklar servis kazalarından etkilenmiş ve kendilerini serviste güvende hissetmek için çalışma yapmışlar." dedi.

Yarışma için öğrencileriyle Ankara'dan gelen öğretmen Zerrin Ay da güvenli servis çalışması yaptıklarını belirtti. Ay, "Öğrencilerimiz yüz tanıma sisteminin de bulunduğu bir proje gerçekleştirdi. Bu sistem sayesinde öğrenciler servise bindiklerinde ebeveynlerine mesaj gönderiliyor. Servisten inmezlerse de okul yetkililerine otomatik bilgi veriliyor." diye konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:43
  1. Dünya Robot Olimpiyatları
  2. proje
  3. Robot
  4. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeyken yanmaya başladı, sürücü canını zor kurtardı
    1. Seyir halindeyken yanmaya başladı,..
    2. Somaspor TFF 3. Lig'de
    3. "İran uranyum zenginleştirmeye devam..
    4. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş"..
    5. Hüseyin Gülerce o ihtimali açıkladı:..
    6. Kan bağışında Türkiye rekoru Kdz...
    7. İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a..
    8. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek..
    9. Bilecik’te "Yüz Yüze" projesinin..
    10. Modafenspor TFF 3. Lig’e Yükseldi
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. Domaniç’te trafik kazası, 2 ölü
    13. Ters laleye jandarma koruması
    14. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    15. 200 tutuklu firar etti! Aralarında..
    16. Aydın’da toz taşınımı bekleniyor
    17. Tunceli'deki bıçaklı saldırı
    18. Rektör Polat, Batı Karadeniz..
    19. Muğla’da AK Parti İl Danışma Meclis..
    20. Hakkari'de alçak saldırı: 3 şehit!
    21. Nevşehir Belediyespor normal sezonu..
    22. MSB:"Hakkari sınır bölgesinde üs..
    23. Erzurum’da ahır çöktü: 2 ölü 6 yaralı
    24. GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın..
    25. GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş..
    26. Modafenspor TFF 3. Lig'de
    27. İlginç simülasyon gösterisi
    28. Basketbol şampiyonu Karabük oldu
    29. Diyarbekirspor, lige 1 puanla veda etti
    30. 2019 Türkiye Trial Şampiyonası,..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar