Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sakar’dan Kosova İçişleri Bakanı Mustafa’ya ziyaret

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa ile görüştü.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanında başarıyla gelişen işbirliğin daha da ilerletilmesi üzerinde duruldu.

Kosova İçişleri Bakanı Mustafa, Kosova güvenlik ajanslarının kapasitelerinin artırılması konusunda verdiği desteklerden dolayı ve iki ülke emniyet teşkilatları arasında tecrübe alışverişine sağladığı katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini ifade etti.

Görüşmede, Kosova ile Türkiye emniyet teşkilatları arasında organize suç ve terörle mücadelede bilgi teatisinin daha da yoğunlaşması gereğine vurgu yapıldı.

Büyükelçi Sakar ise görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğin başarıyla geliştiğini belirterek, Türkiye’nin gelecekte de Kosova’yı her alanda desteklemeye devam edeceğini aktardı.