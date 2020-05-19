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Türkiye'nin piyanodaki "çocuk yeteneği"nden 19 Mayıs konseri

Uluslararası yarışmalardaki başarılarıyla adından söz ettiren 10 yaşındaki Arya Su Gülenç, Kovid-19 sürecinde evde kalanlara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sitede konser verdi - Gülenç, çaldığı İstiklal Marşı, Mozart'ın Türk Marşı'nın caz versiyonu, Gençlik Marşı ve Chopin'in Nocturne adlı eseri ile beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:15:43 -
Türkiye'nin piyanodaki "çocuk yeteneği"nden 19 Mayıs konseri

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Piyanoda üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden 10 yaşındaki Arya Su Gülenç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konser verdi.

"Piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilen Arya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa'nın Osmangazi ilçe belediyesinin destekleriyle Soğanlı Mahallesi'nde bir sitede resital sundu.

Özel izinle evinden alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalanlara eğlenceli anlar yaşatan Arya Su'ya vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.

İstiklal Marşı, Mozart'ın Türk Marşı'nın caz versiyonu, Gençlik Marşı ve Chopin'in Nocturne adlı eserini çalan Arya Su, mahalle halkından tam not aldı.

- "Alkış sesleri beni motive etti"

Arya Su Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır piyanoyu severek çaldığını söyledi.

Birçok uluslararası ödül aldığını belirten Arya Su, koronavirüs sürecinden dolayı yarışma hazırlıklarını evinde sürdürdüğünü dile getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde evde sıkılanlar için böyle bir konser planladıklarını anlatan Arya Su, şöyle konuştu:

"Evde kalanlara piyano resitali verdim. Onlar çok güzel dinlediler beni. Bu durum çok güzel hissettirdi. Yaklaşık 2 aydır konser vermiyordum. Alkış sesleri beni motive etti. Kısıtlamam olduğu için herkes gibi ben de uzun süredir evdeydim. Çalışmalarıma evde devam ettim. Bu konser benim için farklılık oldu."

Küçük piyanist, 19 Mayıs'ın, Türkiye adına önemli tarihlerden biri olduğunu vurguladı.

Bağımsızlık yolunda en önemli adımlardan birinin 101 yıl önce bu tarihte atıldığını hatırlatan Arya, "Atatürk'ün bugünü gençlere emanet etmesi onlara olan güveninden dolayı. Ben de bugün konser vererek anlamlı bir gün olsun istedim." dedi.

Arya Su Gülenç, konserine desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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