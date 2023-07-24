Türkiye’nin perakende devi LC Waikiki ile ilgili bomba iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, giyim mağazası LC Waikiki'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretlerinin ardından bölgeden "yoğun bir ilgi" olduğunu yazdı. Ülker, teklifte bulunan ülkenin Katarlı bir şirket olduğunu kaydetti.

Ülker, Körfez ziyaretlerinin ardından telekom, ulaşım ve finans alanında bazı satışların olabileceğine dikkati çekti.

Ülker, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

“19 Temmuz’da sona eren Körfez Turu yeni iş birlikleri adına önemli fırsatların orta vadede hayata geçirileceğini gösteriyor. Körfez Turu’nun yansımaları merakla beklenirken, hem bölgeyi hem de Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir gelişme konusunda önemli bir bilgi edindim. Edindiğim bilgilere göre Türkiye’nin perakendede en önemli markalarından biri olan LC Waikiki’nin Körfez Bölgesi’nden ortaklık teklifi almış.

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Teklifte bulunan şirketin Katarlı olduğu konuşuluyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşamadım. Körfez Bölgesi’ndeki şirketin LC Waikiki için yüzde 51’i aşan bir hisse talebi var.”