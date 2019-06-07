Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaşma

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaşma07 Haziran 2019 Cuma 11:49
PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra idrak edildiği Çin’de Türk vatandaşlarını büyükelçilik konutunda ağırladı.
Pekin Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinliğe kentteki Türk vatandaşları katıldı.
Büyükelçi Önen, Ramazan Bayramı'na Türkiye'den bir gün sonra başlayan Çin'de bayramın üçüncü gününde etkinliğe katılan konukların bayramını kutlayarak, onlarla sohbet etti.
YORUM YAZ