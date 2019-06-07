Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaşma

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Ramazan Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra idrak edildiği Çin’de Türk vatandaşlarını büyükelçilik konutunda ağırladı. Pekin Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinliğe kentteki Türk vatandaşları katıldı. Büyükelçi Önen, Ramazan Bayramı'na Türkiye'den bir gün sonra başlayan Çin'de bayramın üçüncü gününde etkinliğe katılan konukların bayramını kutlayarak, onlarla sohbet etti.



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