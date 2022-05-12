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Avrupa Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı!
Avrupa

Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı!

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 23:54:00 -
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu'na bombalı saldırı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Boulogne-Billancourt'a bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na dün gece yerel saatle 02.00 sularında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı bomba (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Binada hasar meydana geldi

Düzenlenen saldırıya ilişkin Fransız polisi, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Saldırıda başkonsolosluk binasının duvarında ve camlarında hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Geniş çaplı çalışma başlatıldı

Paris polisi saldırıda kullanılan patlayıcının türünü tespit etmek ve failleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

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Yorumlar

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Kimin canı yandıysa bugünlerde o terör örgütü yapmıştır
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