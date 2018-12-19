Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Uras görevine resmen başladı

TORONTO (AA) - Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliğine atanan Kerim Uras, güven mektubunu sunarak görevine başladı.



Büyükelçi Kerim Uras, Genel Valilik konutunda düzenlenen törenle Kanada Genel Valisi Julie Payette'ye güven mektubunu sundu.

Payette, törende yaptığı konuşmada, Türkiye-Kanada ilişkilerine verdiği önemin altını çizerek, diplomatik kariyerinde kritik sorumluluklar üstlenmiş olan Büyükelçi Uras’ın ikili ilişkilere önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.



- "Türkiye’nin stratejik konumu uzaydan da çok net görünüyor"

Eski bir astronot olan Genel Vali Payette, uzaya çıktığında İstanbul'un fotoğrafını çektiğini ve bu fotoğrafı 2010 yılında Toronto’da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile paylaştığını anlattı.

İstanbul’un köklü bir tarihe sahip olduğunu ve iki kıtanın buluşma noktasında önemli bir merkez olduğunu belirten Payette, "Türkiye’nin stratejik konumu uzaydan bile görünüyor. İki kıtanın aslında bir zamanlar birleşik olduğu uzaydan çok açıkça izlenebiliyor." dedi.

Payette, Büyükelçi Uras’a yeni görevinde başarılar diledi.

Törenin ardından Genel Vali Payette ile Büyükelçi Uras baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

- "İlişkileri çok daha ileri noktalara taşıyacak potansiyele sahibiz"

Büyükelçi Uras, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın, Türkiye ve Kanada diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümü olduğunu belirtti.

İki ülkenin NATO müttefiki olduklarına, G-20, AGİT ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) gibi uluslararası platformlarda birlikte çalıştıklarına işaret eden Uras, "Türkiye ve Kanada ilişkilerini çok daha ileri noktalara taşıyacak potansiyele sahibiz." dedi.

Büyükelçi Uras, aradaki coğrafi mesafeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını belirterek, "Çanakkale Savaşı’nda askerleri karşı karşıya gelen iki ülke, bugün demokratik ve hür dünyanın bütün uluslararası kurumlarında başlangıçtan bu yana birlikte yer alıyor ve BM ve NATO çatısı altında müttefik olarak hareket ediyor." dedi.

Uras, Kanada’nın özellikle terör örgütleriyle mücadelede Türkiye’ye destek vermesini beklediklerini ifade ederek, ikili ilişkilerde tarihsel konuların çarpıtılmasıyla ortaya çıkmış pürüzlü hususların da karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde ele alınarak geride bırakılacağına inandığını vurguladı.

Türkiye-Kanada ekonomik ve ticari ilişkilerine de atıf yapan Büyükelçi Uras, küresel ekonomide yaşanan sorunlara karşın son dönemde ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeyi memnuniyet verici bulduğunun altını çizdi.

Uras, özellikle Türk Hava Yolları'nın (THY) Kanada’ya artan uçuşlarının, ikili ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli unsur olan hareketliliği kazandırdığına dikkati çekti.

Kanada’da yaşayan Türk toplumu mensupları ve Türk öğrencilerin iki ülke arasında dostluk köprüsü rolü oynadığına işaret eden Uras, bu potansiyelin ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.



2011-2016 yılları arasında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği görevini üstlenen Uras, son olarak eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Dışişleri Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.

