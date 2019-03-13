0553 313 94 23

Türkiye'nin operatörlerinden eğitim içeriklerine erişim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm cep telefonu aboneleri, çevrim içi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz erişecek- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç:- "Mekandan bağımsız olarak çocuklarımızın bilgiye ve buradaki farklı eğitim içeriklerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz"- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Bilgiyi etkin kullanabilmek için de eğitimde teknolojik altyapıların yoğun şekilde kullanılması gerekiyor"

13 Mart 2019 Çarşamba 18:30
Türkiye'nin operatörlerinden eğitim içeriklerine erişim desteği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm cep telefonu aboneleri, çevrim içi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz erişecek.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, MEB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında, "Türkiye'nin Operatörlerinden Türkiye'nin Eğitim İçeriklerine Erişim Desteği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın çevrim içi sosyal eğitim platformu EBA'nın Türkiye için önemli bir eğitim portalı olduğunu belirterek, platformun içeriğini her geçen gün daha da zenginleştirdiklerini söyledi.

Toplumun bilgiye kolayca ulaşabilmesinin önemine işaret eden Denemeç, "Mekandan bağımsız olarak çocuklarımızın bilgiye ve buradaki farklı eğitim içeriklerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Kendi telefonlarından bu içeriklere ulaşabilecekleri gibi annelerinin, babalarının, ablalarının, ağabeylerinin telefonlarından da ulaşabilirler. Tableti veya akıllı telefonu olan Türkiye'deki tüm bireylerin de bu içeriklere ulaşma fırsatı var." dedi.

- "Eğitimde teknolojik altyapılar yoğun şekilde kullanılmalı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim altyapılarındaki gelişmelerden en fazla faydalanılan alanlardan birinin eğitim olduğunu belirtti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan ülkelerin uluslararası alanda rekabet avantajını elde ettiklerine dikkati çeken Sayan, "Bilgiyi etkin kullanabilmek için de eğitimde teknolojik altyapıların yoğun şekilde kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

Sayan, çocuk ve gençlerin donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için bilgiyi etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Operatörler tarafından EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişme imkanı sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan, "Uygulamanın nisan ayı sonundan önce faaliyete geçeceğini, mayıs ayında da tam olarak faaliyette olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz da dijital eğitim materyallerinin erişilebilir olmasının, eğitimde teknoloji kullanımı konusunun önemli başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin iletişim altyapısında önemli mesafeler alındığını söyleyen Yılmaz, bunun eğitim sektöründe etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Yılmaz, iş birliğinin, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmadaki ulusal çabanın ve toplumun tüm kesimlerinin bu konuda birlikte çalıştığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Törene, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ile Vodafone Kamu İlişkileri Kıdemli Müdürü Burcu Önem de katıldı.

Konuşmaların ardından Denemeç, Sayan ve Yılmaz ile GSM operatörlerinin yetkilileri protokolü imzaladı.

- EBA, aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz olacak

Protokol kapsamında, tüm cep telefonu abonelerinin, EBA'nın "www.eba.gov.tr" internet adresinden ve EBA mobil uygulaması üzerinden eğitim içeriklerine erişimi, aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:30
  1. Eğitim Bilişim Ağı
  2. Eğitim İçeriklerine Erişim Desteği
  3. meb
  4. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç
  5. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  6. Ömer Fatih Sayan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş'ten Medipol Başakşehir'e ziyaret
    1. Şenol Güneş'ten Medipol Başakşehir'e..
    2. TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör..
    3. "Romanya güçlü bir şekilde Türkiye'nin..
    4. Tarihi ve Ebedi Yönüyle İstiklal..
    5. Aliağa’da TOKİ kayıtları devam ediyor
    6. Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem imamı..
    7. Süleymanpaşa’ya 3 yeni halk plajı
    8. ''Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük..
    9. Denizli'de uyuşturucu operasyonu
    10. Şemdinli'de 100 av tüfeği ve 80 namlu..
    11. Eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu'na hapis..
    12. Yünkül, “14 Mart çalışanlarımızın..
    13. Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri..
    14. Meteorolojiden Mersin için yağış uyarısı
    15. Binali Yıldırım, nikah şahitliği yaptı
    16. Parktaki yangınazamanında müdahale
    17. Sopalı cinayette, Suriyeli 3 sanığa..
    18. Başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
    19. Toyota'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda..
    20. Kurşunoğlu: "Boşanmaların yüzde..
    21. İzmir’de banka soygunu
    22. Boşanmak isteyen eşine tüfek doğrulttu
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Kuveyt "Boeing 737 Max"lere hava..
    25. 358 yıllık tarihi caminin restorasyonu..
    26. 26 yıl hapisle 6 yıldır aranan hükümlü..
    27. Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 15..
    28. Üniversiteler Arası Türkiye Hokey..
    29. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    30. Başkan Kayda’dan birlik ve beraberlik..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta