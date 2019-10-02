Türkiye'nin operasyon hazırlığına CHP'den skandal yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat sinyalini verdi. Amerika'nın Sesi'ne konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, açıklamalarıyla ABD'nin sesine eşlik etti. Çeviköz, "Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen Güvenli Bölge planında istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun yaklaştığını dile getirdi.

Bu açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da net bir açıklamayla gündeme geldi.

"Bu işin şakası yok"

Bakan Akar, "Harekata hazırız, bu işin şakası yok" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK ve YPG'de büyük bir paniğe neden olan bu sözlere ilk tepki CHP'den yükseldi.

CHP operasyona karşı

Amerika'nın Sesi'ne konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin bölgede tek başına bir adım atmasının yanlış olacağını savundu.

Çeviköz, "Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz. Suriye’nin başka tarafından gelenleri Suriye’nin başka bölgesine yerleştirmek doğru değil. Suriye yönetimiyle konuşulmalı" ifadelerini kullandı.