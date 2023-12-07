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Teknoloji Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak
Teknoloji

Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

Yeniakit Publisher
2023-12-07 21:40:00 - 2023-12-07 21:41:14
Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

Son dönemlerde her anlamda Türkiye adımlarına devam ediyor ediyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü firmalarından köklü şirketi ASELSAN, dünya projelerine rakip olacak olan yeni hamlesi ortaya çıktı. Aselsan'dan açıklama geldi, yeni projeye girmişler: Çocuklara uzay sevgisi aşılamak için yeni bir projeye imza atıyor, duyurdu! İlgili gelen son haberi duyan herkes Aselsan'ın duyurusunu konuşuyor!

ASELSAN, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olarak sadece teknolojik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Şirket, bilim, teknoloji ve uzay alanlarında çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu “Tekno Macera” platformu kapsamında çocuklara öğrenmeyi eğlenceli kılan etkinlikler düzenliyor.

Bu çerçevede, 10 Aralık’ta başkent Ankara’da gerçekleşecek “Bir Uzay Hayali” tiyatro oyunuyla çocuklara ulaşmayı hedefliyor. “Tekno Macera” platformu, internet sitesinde düzenli olarak yayımladığı öğretici makaleler, eğitim amaçlı animasyonlar ve oyunlar ile çocukların bilim ve teknolojiye ilgi duymasını teşvik ediyor. Ayrıca, platform çerçevesinde düzenlenen küçük yarışmalar da çocukların katılımını sağlıyor.

ASELSAN’ın 48. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, “Tekno Macera” platformu için özel olarak yazılan ve ilk defa sahnelenen “Bir Uzay Hayali” tiyatro oyunu, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde çalışanların çocuklarına keyifli bir gün yaşattı. Krom Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen oyun, 500’e yakın çocuğa ulaşarak büyük ilgi gördü.

Oyun, 10 Aralık’ta Ankara Şinasi Sahnesi’nde 11.00 ve 14.00 seanslarıyla tiyatroseverlerle buluşacak. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan “Bir Uzay Hayali” oyununun biletleri, “www.biletinial.com” adresinden temin edilebilecek.

Tiyatro biletlerinden elde edilecek gelir, ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği’ne aktarılacak. Dernek, toplumda yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yayma amacı güderek, gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projelerine odaklanıyor.
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ASELSAN, aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’in de en büyük destekçileri arasında yer alıyor. “Tekno Macera Deneyim Alanı” ile çocuklara yönelik etkileşimli deneyimler sunan ASELSAN, uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

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