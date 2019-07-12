Türkiye’nin Ödüllü Mücevherleri, Çinli modellerin defilesiyle tanıtıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği, 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arsında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen EXPO 2019’a, 11. Mücevher Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımı ile katıldı.

Bu yıl “Bahçe Kültürü” konseptiyle açılan Pekin EXPO 2019, ana teması “Anadolu’nun Nadir Endemikleri” olan 11. Mücevher Tasarım Yarışması ile vizyon açısından da örtüştü. Bu çerçevede toplam 378 başvuru arasından finale kalan 10 farklı mücevher tasarımı, Pekin EXPO 2019’da yer alan Türkiye Pavilyonu’nda, ülkelerin üst düzey yöneticileri ve Türk üyeler tarafından ziyaret edildi.

100 kişilik özel davet

Pekin EXPO 2019 kapsamında Türk ve Çinli mücevher oyuncuları ile tasarımcılarının bir araya gelebilmesi amacıyla 3 Temmuz’da ilan edilen “Türk Günü”nde 100 kişilik özel bir davet düzenlendi. Davete, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Davet kapsamında İstanbul’dan Pekin’e getirilen 10 farklı mücevher tasarımı, Çinli modellerin katıldığı bir defile ile Türkiye Pavilyonu’ndaki Bahçehane’de tanıtıldı.

“Asyalı mücevher birlikleri başkanlarını İstanbul’da ağırlayacağız”

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Atasay Kamer, yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin köklü kuyumculuk geleneğini küresel pazarlara girmesi için desteklemesi ve Pekin EXPO’da olduğu gibi belirli temalarda farkındalığın arttırılmasına yardımcı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mücevher sektörü denilince akla gelen en önemli lokasyonlardan olan Pekin EXPO’da Türkiye’nin kuyumculuk endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayacak bir işe imza attık. Çeşitli yerel ve uluslararası tasarımcıların, basın mensuplarının, akademisyenlerin ve kuyumculuk liderlerinin saygın bir jürisinin titiz bir değerlendirme yaptığı ve en iyi 10 tasarımı belirlediği mücevher tasarımları Pekin Expo 2019’da seçkin davetliler ve Çin basınının katılımıyla gerçekleştirildi.”

Çin Pazarı bizim için önemli

Türk mücevher sektörünün dünyanın her ülkesinde bilinmesi gerektiğini ve bu alanda çalıştıklarını ifade eden Atasay Kamer, şöyle devam etti:

“Türk mücevher sektörü 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle Hindistan, Çin, ABD ve Rusya’nın ardından beşinci büyük Pazar, Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü büyük üretici ve İtalya ile birlikte ikinci büyük ihracatçı konumunda olan stratejik bir sektördür. Belli aralıklarda içinde birçok farklı ülkeden satınalmacıyı İstanbul’da ağırlarken, aynı zamanda yaşadıkları ülkelerde de mücevher sektörümüzün tanıtımını yapıyoruz. Çin pazarı da bizler için hedef pazarlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Geçen yıl Çin’e gerçekleştirdiğimiz mücevher ihracatı 65,4 milyon dolar seviyesindeyken, bu yılın yalnızca ilk 5 ayında Çin’e 128,5 milyon dolar mücevher ihracatına imza attık. Pekin EXPO 2019’a katılarak Asya pazarındaki yerimizi güçlendirmek adına büyük bir adım attık. Asya pazarı ile ticari ilişkilerimizi perçinleyecek asıl adımı Ekim ayında 41 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek 8. Asean Gem & Jewellery President’s Summit (8. Asya Mücevher İhracatçıları Birlikleri Başkanları Zirvesi) ile atacağız. Bu zirve ile Asya’daki mücevher birliklerinin başkanlarını iki gün boyunca İstanbul’da ağırlayıp ticari ilişkilerimiz geliştirerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacağız.”