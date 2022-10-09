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Avrupa Türkiye'nin o hamlesi Avrupa'yı rahatsız etti: Endişeliyiz
Avrupa

Türkiye'nin o hamlesi Avrupa'yı rahatsız etti: Endişeliyiz

TBMM'de yapılan görüşmelerde Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın maddeleri kabul edildi. Türkiye'nin adımı sanal ortamda terör propagandası, nefret söylemi ve yalan haberlere yönelik adımlar atan Avrupa'yı rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 11:18:00 -
Türkiye'nin o hamlesi Avrupa'yı rahatsız etti: Endişeliyiz

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’na geldi.

Meclis'te yapılan görüşmelerde Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın maddeleri kabul edilirken, Avrupa Konseyi açıklama yaptı.

Avrupa Konseyi'nin iddiası

Tasarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10'uncu maddesini ihlal ettiği savunuldu.

40 maddelik söz konusu yasa teklifi, sosyal ağların sorumlulukları ve internet ortamında işlenen suçlar gibi birçok maddeyi kapsıyor.

"İfade özgürlüğüne engel"

Yasa ile birlikte çocukların olumsuz içeriklere karşı korunması, internet haber sitelerinde çalışanların basın mensubu olabilmesi ve yayılan içeriğin ortadan kaldırılabilmesi gibi alanlarda düzenlemeler hedefleniyor.

Avrupa Konseyi ise "yanlış bilgilendirmeyi suç sayan yasa taslağının, ifade özgürlüğüne 'engel' oluşturduğunu" öne sürdü.

'Endişeliyiz' açıklaması yaptılar

Konuyla ilgili Venedik Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, düzenlemenin "otosansürü güçlendirme" riski nedeniyle "endişe" duyulduğu belirtildi.

Bu görüşün, Venedik Komisyonu'nun 21 Ekim ve 22 Ekim günlerinde yapılacak bir sonraki genel oturumunda kabul edilmek üzere sunulacağı kaydedildi.

 

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