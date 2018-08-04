Dünyada nüfus artış oranları
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’nin nüfusu son 20 yılda yüzde 29 arttı. Polonya’nın nüfusu ise yüzde 2 azaldı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:11
yeniakit.com.tr The Spectator Index’in paylaştığı ülkelerin son 20 yıldaki nüfus artış oranlarında enteresan veriler görüldü.
Türkiye’de %29 artış olduğunun öne sürüldüğü istatistikte, Avrupa ülkelerinin alt sıralarda kaldığı kaydediliyor. Buna göre İngiltere %13, Fransa %11 ve İtalya %6 artış gösterirken, Almanya ancak %1 artış gösterdi, Polonya ise %2 azaldı.
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