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Dünyada nüfus artış oranları

Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’nin nüfusu son 20 yılda yüzde 29 arttı. Polonya’nın nüfusu ise yüzde 2 azaldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:11
Dünyada nüfus artış oranları

 yeniakit.com.tr   The Spectator Index’in paylaştığı ülkelerin son 20 yıldaki nüfus artış oranlarında enteresan veriler görüldü.

Türkiye’de %29 artış olduğunun öne sürüldüğü istatistikte, Avrupa ülkelerinin alt sıralarda kaldığı kaydediliyor. Buna göre İngiltere %13, Fransa %11 ve İtalya %6 artış gösterirken, Almanya ancak %1 artış gösterdi, Polonya ise %2 azaldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:11
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