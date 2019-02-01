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Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 10:02
Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:02
  1. flaş
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