0553 313 94 23

Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra 100 milyon

TÜİK'in projeksiyonlarına göre, Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra yaklaşık 17 milyon artışla 100 milyonu bulacak- Nüfusun 2060'ta 107 milyon 95 bin 998, 2080'de ise 107 milyon 100 bin 904 kişi olması öngörülüyor- BM raporuna göre, geçen yıl yaklaşık 7,7 milyar olarak hesaplanan dünya nüfusunun 2050'de 9,7 milyara yükseleceği tahmin ediliyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra 100 milyon

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) projeksiyonlarına göre, Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra yaklaşık 17 milyon artarak 100 milyonu bulacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, dünya nüfusunun 11 Temmuz 1987'de 5 milyar kişiye ulaşması dolayısıyla 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor. Bu yıl, Dünya Nüfus Günü'nde, 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen "Üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olduğu" düşüncesinin vurgulanmasına karar verildi.

AA muhabirinin, TÜİK'in projeksiyonlarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 81 milyon 867 bin 223 olarak hesaplanan Türkiye nüfusunun bu yıl 82 milyon 886 bin 421'e, 20 yıl sonra ise 99 milyon 754 bin 923'e ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 20'sinin şu anki nüfusları 17 milyonun altında seyrediyor.

Türkiye'de nüfusun 2040'ta 100 milyon 331 bin 233'e yükselmesi öngörülürken, bu nüfusun 50 milyon 62 bin 203'ünü erkekler, 50 milyon 269 bin 30'unu kadınlar oluşturacak. Türkiye'nin nüfusu 2060'ta 107 milyon 95 bin 998, 2080'de ise 107 milyon 100 bin 904 kişiye ulaşacak.

- Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı, geçen yıl Türkiye'de 1,99 çocuk olarak kayıtlara geçti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Doğurganlık hızındaki düşme eğiliminin gelecekte de devam edeceği ve 2050 yılında 1,85 olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, geçen yıl 28,9 olarak belirlendi. BM tarafından yapılan 1950-2020 tahminlerine göre, dünya genelinde 1965-1970 döneminde 29 olan doğumdaki ortalama anne yaşının 2015-2020 dönemi için 28,1 olacağı öngörülüyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017'de 78 olarak hesaplanırken, bu rakamın 2025'te 79,6'ya yükselmesi bekleniyor. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Erkeklerde ortalama yaşam süresinin söz konusu tarihler itibarıyla 75,3 yıldan 77'ye, kadınlarda 80,7 yıldan 82,2'ye çıkacağı kaydediliyor.

- Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan olacak

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan "Dünya Nüfus Projeksiyonları" başlıklı rapora göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan ve geçen yıl yaklaşık 7,7 milyar olarak hesaplanan dünya nüfusunun, 2050 yılında 9,7 milyara, yüzyılın sonunda ise 11 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunda öngörülen artışta Hindistan, Nijerya, Pakistan, Mısır ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin etkili olması dikkati çekiyor. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin'de 2050 yılında nüfusun yüzde 2,2 azalması öngörülüyor.

Raporda, 2027 itibarıyla Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geride bırakacağına işaret ediliyor. Söz konusu iki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 35'ini barındırıyor. Çin'de 1,43 milyar kişi yaşarken, Hindistan'ın nüfusu 1,37 milyarı buluyor.

Raporda ayrıca, Sahra Altı Afrika nüfusunun 2050'ye kadar iki katına çıkacağına işaret ediliyor.

Doğurganlık oranındaki düşüş eğiliminin dünya genelinde de devam etmesi bekleniyor. Geçen yıl itibarıyla 2,5'e kadar gerileyen kadın başına doğum sayısının 2050'de 2,2'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Halen 72,6 yıl olan ortalama insan ömrünün, 2050'de 77,1'e çıkacağı da tahmin ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
  1. BM projeksiyonları
  2. Dünya Nüfus Günü
  3. nüfus projeksiyonları
  4. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep Boğazları’nda güvenlik hamlesi
    1. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    2. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    3. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    4. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    5. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    6. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    7. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    8. 191 Kadın katıldı
    9. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    10. Rize'de tarihi kemer köprü..
    11. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    12. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    13. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    14. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    15. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    16. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    17. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    18. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    19. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    20. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    21. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    22. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    23. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    24. "Kanser artık kontrol altına..
    25. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    26. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    27. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    28. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    29. Hindistan Büyükelçisi..
    30. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"