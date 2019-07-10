Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra 100 milyon

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) projeksiyonlarına göre, Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra yaklaşık 17 milyon artarak 100 milyonu bulacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, dünya nüfusunun 11 Temmuz 1987'de 5 milyar kişiye ulaşması dolayısıyla 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor. Bu yıl, Dünya Nüfus Günü'nde, 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen "Üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olduğu" düşüncesinin vurgulanmasına karar verildi.

AA muhabirinin, TÜİK'in projeksiyonlarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 81 milyon 867 bin 223 olarak hesaplanan Türkiye nüfusunun bu yıl 82 milyon 886 bin 421'e, 20 yıl sonra ise 99 milyon 754 bin 923'e ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 20'sinin şu anki nüfusları 17 milyonun altında seyrediyor.

Türkiye'de nüfusun 2040'ta 100 milyon 331 bin 233'e yükselmesi öngörülürken, bu nüfusun 50 milyon 62 bin 203'ünü erkekler, 50 milyon 269 bin 30'unu kadınlar oluşturacak. Türkiye'nin nüfusu 2060'ta 107 milyon 95 bin 998, 2080'de ise 107 milyon 100 bin 904 kişiye ulaşacak.

- Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı, geçen yıl Türkiye'de 1,99 çocuk olarak kayıtlara geçti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Doğurganlık hızındaki düşme eğiliminin gelecekte de devam edeceği ve 2050 yılında 1,85 olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, geçen yıl 28,9 olarak belirlendi. BM tarafından yapılan 1950-2020 tahminlerine göre, dünya genelinde 1965-1970 döneminde 29 olan doğumdaki ortalama anne yaşının 2015-2020 dönemi için 28,1 olacağı öngörülüyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017'de 78 olarak hesaplanırken, bu rakamın 2025'te 79,6'ya yükselmesi bekleniyor. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Erkeklerde ortalama yaşam süresinin söz konusu tarihler itibarıyla 75,3 yıldan 77'ye, kadınlarda 80,7 yıldan 82,2'ye çıkacağı kaydediliyor.

- Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan olacak

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan "Dünya Nüfus Projeksiyonları" başlıklı rapora göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan ve geçen yıl yaklaşık 7,7 milyar olarak hesaplanan dünya nüfusunun, 2050 yılında 9,7 milyara, yüzyılın sonunda ise 11 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunda öngörülen artışta Hindistan, Nijerya, Pakistan, Mısır ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin etkili olması dikkati çekiyor. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin'de 2050 yılında nüfusun yüzde 2,2 azalması öngörülüyor.

Raporda, 2027 itibarıyla Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geride bırakacağına işaret ediliyor. Söz konusu iki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 35'ini barındırıyor. Çin'de 1,43 milyar kişi yaşarken, Hindistan'ın nüfusu 1,37 milyarı buluyor.

Raporda ayrıca, Sahra Altı Afrika nüfusunun 2050'ye kadar iki katına çıkacağına işaret ediliyor.

Doğurganlık oranındaki düşüş eğiliminin dünya genelinde de devam etmesi bekleniyor. Geçen yıl itibarıyla 2,5'e kadar gerileyen kadın başına doğum sayısının 2050'de 2,2'ye kadar düşmesi öngörülüyor. Halen 72,6 yıl olan ortalama insan ömrünün, 2050'de 77,1'e çıkacağı da tahmin ediliyor.