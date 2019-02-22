Türkiye’nin mutluluk oranı düştü

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı bir önceki yıla göre düşerek yüzde 53,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018 yılında yüzde 53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 11,1’den yüzde 12,1’e yükseldi. Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde yüzde 53,6 iken 2018 yılında yüzde 49,6’ya, kadınlarda ise yüzde 62,4’den yüzde 57’ye düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında yüzde 66,1, 2018 yılında ise yüzde 61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53,1, 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

Evli kadınların evli erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 51,6’sının, evli kadınların ise yüzde 60,7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

Okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi daha fazla oldu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, yüzde 59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 53,9 ile yüksek öğretim mezunu, yüzde 52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 52,3 ile ilkokul mezunu ve yüzde 51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74,2 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12,9 ile çocuklar, yüzde 3,6 ile eş, yüzde 3,3 ile kendisi, yüzde 2,7 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar takip etti.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,5 ile sevgi, yüzde 8,8 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,2 ile iş takip etti.

En yüksek memnuniyet yüzde 75,2 ile asayiş hizmetlerinde görüldü

En yüksek memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 75,2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; yüzde 74,8 ile ulaştırma, yüzde 70,4 ile sağlık, yüzde 63,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 56,7 ile eğitim ve yüzde 56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Bireylerin yüzde 72,1’i kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etti

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 72,1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 71,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 73 oldu.