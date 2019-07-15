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Türkiye’nin Musul Konsolosluğu yakında açılacak

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’in Irak’ın Musul kentini işgal etmesinin ardından kapalı olan Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’nun yakında yeniden açılacağı öğrenildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
Türkiye’nin Musul Konsolosluğu yakında açılacak

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’in Irak’ın Musul kentini işgal etmesinin ardından kapalı olan Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’nun yakında yeniden açılacağı öğrenildi.


Bugün Musul kentini ziyaret eden Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız 5 yıldır kapalı olan Musul Konsolosluğu yakınlarda yeniden açılacağını söyledi.


Yıldız, Musul Konsolosluğunu yeniden açılması geçen Haziran ayında merkezi hükumetten gerekli onayın alındığını ve kısa bir süre içerisinde konsolosluğun yeniden açılacağın vurguladı. Musul Valisi Mansur Marid’i valilik binasında ziyaret eden Yıldız düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Musul kenti ile güçlü tarihi, insani ve kültürel bir bağı olduğunu belirterek, Musul ziyaretinin amacını bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.


Ankara’nın Irak ve özellikle Musul imarı için verdiği sözünü hatırlatan Yıldız, ticari, yatırım ve ulaştırma alanlarında yerel yönetimi ile görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatarak kentin hem imar hem de ekonomik bir kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
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