Şaban Dişli kimdir? Hollanda (Lahey) Büyükelçisi olan Şaban Dişli nereli?

Türkiye'nin Hollanda (Lahey) büyükelçisi Şaban Dişli oldu. Peki Şaban Dişli kimdir? Şaban Dişli nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinde zirveye tırmanan Türkiye-Hollanda ilişkileri askıya alınmıştı. Hollanda’nın Aile Bakanı’na karşı skandal tutumu nedeniyle Türkiye Hollanda Büyükelçisini geri çekmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmıştı. Türkiye ve Hollanda, karşılıklı atanan büyükelçileri açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı."

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

Şaban Dişli 22 Şubat 1958 tarihinde Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Dişli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. New York Eyalet Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı. Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik programına katıldı.

Hollanda'da Demir-Halk Bank Rotterdam Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Yurtdışı Bankalar Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Hollanda Amsterdam'da bir bankanın genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu ve 22., 23., 24. ve 26. Dönemlerde Sakarya Milletvekili seçildi.

22. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevine seçildi. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanlıgı görevi üstlenen Dişli, 19 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şaban Dişli evli ve üç çocuk babasıdır.