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Türkiye'nin "Kültür Elçileri" mezun oldu

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altındaki Kültürel Diplomasi Akademisi Uygulamalı Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi - Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş:- "Bugün ilk dönem mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızın Anadolu irfanı ve ihsanıyla bizleri tüm dünyada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:43
Türkiye'nin "Kültür Elçileri" mezun oldu

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kültürel Diplomasi Akademisi çatısı altında 3 ay süren Kültürel Diplomasi Akademisi Uygulamalı Eğitim Programı ilk mezunlarını verdi.

YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Uygulamalı Eğitim Programı'na seçilerek 3 aylık teorik ve pratik eğitim alan 89 öğrenci düzenlenen programda sertifikalarını alarak mezun oldu.

Üç ay boyunca, Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan'ın da aralarında bulunduğu 12'si yabancı 70 konuşmacı, katılımcılara eğitim verdi.

Eğitim programındaki 12 haftayı geride bırakan katılımcılar, son hafta İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı ve NATO'nun Kamu Diplomasisi Sorumlusu Büyükelçi Tacan İldem'i dinleme fırsatı buldu.

YEE bünyesinde 2016'dan bu yana faaliyet yürüten Kültürel Diplomasi Akademisi'nin ilk kez düzenlenen Kültürel Diplomasi Akademisi Uygulamalı Eğitim Programı'na sınav ve mülakatlarla seçilen 89 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

YEE Başkanı Şeref Ateş eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Ateş, burada yaptığı konuşmada, "Başka uluslar ve insanlarla tanıştığınızda güven unsuru oluşturmak, itibarınız ve güvenilirliğinizin artmasına yardımcı olur. Bütün bunlar da ülkemizin marka değeri açısından büyük önem taşıyor. YEE olarak bizler de bu kapsamdaki faaliyetlerimiz çerçevesinde kültürel elçilerimizin yetiştirilmesine katkı sağlamak için Kültürel Diplomasi Akademisi’ni hayata geçirdik. Bugün ilk dönem mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızın Anadolu irfanı ve ihsanıyla bizleri tüm dünyada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Onlara uzun eğitimlerin ardından sertifika vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 20:43
  1. Yunus Emre Enstitüsü
  2. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı (YEE) Prof. Dr. Şeref Ateş
  3. Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi

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