Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

"17 Eylül itibarıyla bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Öğretmenlerin aşı oranının her geçen gün arttığına dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"Sadece öğretmenlerimizde değil, diğer çalışanlarımızda da artıyor. Aşı gönüllülük esasına dayalı yapılıyor. Sadece biz ilave olarak aşı olmamışsa haftada iki kere çalışanlarımızdan PCR yaptırmasını zorunlu kıldık ve süreçte gayet başarılı bir şekilde gidiyor. 6 Ağustos'ta benim göreve başladığım tarihte, bir doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 73'tü. Geldiğimiz 17 Eylül tarihi itibarıyla bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Türkiye ortalaması ise yüzde 83. Burada da 8 puanlık Türkiye ortalamasının üstünde bir seyir söz konusu. Diğer taraftan iki doz aşı olmuş öğretmen sayımız 6 Ağustos'ta yüzde 59'du. 17 Eylül tarihi itibarıyla bu da yüzde 80'e varmış durumda. Fark 20 puan. Öğretmenlerimize buradan teşekkür ediyorum."

Özer, bir soru üzerine 71 bin 320 okuldan hiçbirinin vaka nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar bulunduğunu söyledi.

Bir sınıfta iki vaka olması durumunda o sınıfta yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiklerini ve o öğrencilerin dijital platformlar üzerinden evlerinde eğitime devam ettiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığına bir öneri götürdük. Sınıftaki diğer öğrenciler, yakın temaslı kaydediliyor ama hiçbir semptom göstermiyor. Eğer bir hafta sonrasında öğrencinin velisi PCR yaptırmasına izin verirse ve PCR sonucu negatif çıkarsa bir hafta sonra sınıfa geri dönsün. Eğer velisi PCR yaptırmasına izin vermezse 14 gün karantina sürecini tamamlayalım. Sağlık Bakanımız da pozitif yaklaştı, bunun uygulanabilir bir şey olabileceğine. Önümüzdeki hafta Bilim Kurulunda da değerlendirecekler. "

Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler, HES uygulamasından görülebilecek

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi. Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.