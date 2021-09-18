Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572 bin 278 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Koca, Adıyaman'ın ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Kovid-19 Risk Haritasında "Mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen Sarı olan illerimizin de bir an önce Mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık olarak, BM Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da "Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı bir panel düzenleyeceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il valiliğine "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzalı genelgeye göre, Öğretmenler Günü, Bakanlığın koordinesinde yürütülecek, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının daha da yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek program ve etkinliklerle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.

Genelgede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbir alınması gerektiği de vurgulandı. Buna göre, etkinliklerde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilecek.

Yurt genelinde Kovid-19'la mücadele

Kırıkkale'de Kovid-19 karantina süresi bitmeden sokağa çıkan iki çocuğun ailesine 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 aydır İran tarafı kapalı olan Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla geçişler başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olmaları çağrısında bulundu.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, 4-23 Eylül'de gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği festivalin tek bale eseri "Pandemic" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyada Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana yaşanan süreci sanatsal bakış açısıyla seyirciye aktaracak eser, yarın saat 21.00'da Aspendos Antik Tiyatro'da sahnelenecek.