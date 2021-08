Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Ağustos saat 23.25 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 45 milyon 684 bin 436, ikinci doz aşı sayısı 34 milyon 846 bin 211 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 88 milyon 69 bin 823'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,52, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,05 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 561 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız." ifadelerini kullandı.

Koca salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini söyledi

Sağlık Bakanı Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını kaydetti.

Aşı tedariki açısından bir sorunun olmadığını, aşıların gelmeye devam ettiğini belirten Koca, "Hem BioNTech hem Sinovac, her iki aşımız da var." ifadesini kullandı.

Sputnik aşısının durumuna ilişkin soru üzerine, "Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz." diyen Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili, ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, "2 doz aşı olmasına rağmen hastalananların sayısında artış olduğu" yönündeki iddialara ilişkin, şunları söyledi:

"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1,5 milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… Son kişiye yapılan aşı sonrası, aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlanmış aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içinde bugüne kadar vefat eden olmadı."

Sağlık Bakanı Koca, bu sonuçların aşının etkili olduğunu gösterdiğini ve her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını kaydederek, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapıldığı üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok." dedi.

Vatandaşlardan bir direnç görmediklerini ifade eden Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranlarımız da artıyor." diye konuştu.

"İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde"

Öğretmenlerin aşılanma oranına işaret eden Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde." bilgisini paylaştı.

Koca, 12 yaş üzeri çocuklarda, ek bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını anımsatarak, yurt dışına gidişler için de şu an ek bir aşı gerekmediğinin altını çizdi.

"BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok"

İki doz inaktif aşı olanlar için belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünün görülmesi sebebiyle üçüncü dozun gerektiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"BioNTech veya MRNA aşısı için şu an üçüncü bir doza ihtiyaç yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek üçüncü bir doza ihtiyaç görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız."

"Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti"

Bakan Koca, toplum içinde hareketliliğin arttığına, tedbirlere uyumun azalmaya başladığına ve bunun vaka sayılarında artışa sebep olduğuna işaret etti.

Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'deki gidişatına ilişkin bilgileri paylaşan Koca, şöyle konuştu:

"Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta plus da giderek artmaya başlıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını, kapalı ortamlardan mümkün mertebe uzak kalmayı hassasiyetle uygulamalıyız."

"Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. 6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklendi

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulların açılmasına elbette seviniyoruz. Diğer tarafta da koronavirüs nedeniyle günlük vefat sayıları, yeniden 200'ün üzerine çıkmaya başladı. Bundan da endişeleniyoruz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan her üç öğretmenimizden birinin henüz çift doz aşısı olmadığı anlaşılıyor. Bakan çare olarak 'kapıları, pencereleri açıp sınıflar sık sık havalandırılacak' diyor. Hadi sonbahar tamam da önümüz kış. Çocuklarımızı örneğin Ankara'nın soğuğunda, kapısı, penceresi açık sınıflarda nasıl tutacaksınız? Velilerimiz bunu merak ediyor. Umarız ve dileriz yeni eğitim ve öğretim yılı çok sorun yaşanmadan yüz yüze devam edebilir. Çocuklarımız bir dönemi daha kaybetmez."

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başdeğirmen, Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Kovid-19 salgınında, aşılama oranı artan kentte, hastaneye yatış oranının 4 kat azaldığını bildirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Heyet ziyarette, kurumu, fiziksel koşulları, engelli grupların kurumdaki durumu, sağlık hizmetleri ve Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler, aşı çalışmaları, beslenme koşulları, sosyal faaliyetler, günlük yaşam ve dış dünyayla iletişime ilişkin durumlar uluslararası standartlar bağlamında inceledi, tutuklularla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kovid-19 vaka sayısında geçen haftaya göre düşüş yaşayan Düzce, aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçmeyi istiyor. Kent genelinde 124 aile sağlığı merkezi, 9 hastane, 10 mobil ekip, 2 gezici mobil aracı ile aşılama çalışmalarına devam eden ekipler, yüzde 70,5 aşılama oranı ile geçtiğimiz hafta her 100 bin nüfusta 155,14 olan vaka sayısını bu hafta 145,32'ye düşürdü. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.