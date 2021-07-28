Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 703 bin 644, Ankara'da 5 milyon 532 bin 384, İzmir'de ise 4 milyon 631 bin 450 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Valilerden hem uyarı hem aşı çağrısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Birinci dozda henüz 1 milyonu bulamadık, bunu bulmalıyız. 1 milyon yetmez çünkü hedef nüfusumuz, 1 milyon 487 bin. Birinci doz için halen aşı yapmamız gereken 470 binlik bir grup gözüküyor." dedi.

Yavuz, detaylı çalışmanın kaymakamlıklara da gönderildiğini belirterek "Bu hafta çağrı merkezlerinden herkes aranacak. 'İyi günler dileriz, sistemimizden aşı yaptırmadığınızı tespit etmiş bulunuyoruz. Lütfen aşınızı olun.' Şu anda 25 bin civarında kişiyi aradık ve bu arama faaliyetlerini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çağrısında bulunarak "Aşılarımızı da yaptıralım. Son 11 haftadır vaka sayımız düşük iken, bu hafta maalesef hızla yükselişe geçtik. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün." dedi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ise kentte vaka sayısının son dönemde 4 kat arttığını söyledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da salgına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısını yinelerken, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte günlük Kovid-19 vaka sayısının 11 günde 20'den 70'e yükseldiğini belirterek, vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Sanatçılardan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk ve Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotlarını paylaştı.

Öztürk ve Orhan, spotlarda vatandaşları aşı olmaya çağırdı.