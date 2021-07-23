Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 64 milyon 609 bin 263'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 178 bin 721, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 729 bin 590 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 64 milyon 609 bin 263'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 893 bin 217, Ankara'da 5 milyon 238 bin 508, İzmir'de ise 4 milyon 357 bin 84 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.

Öte yandan 10-16 Temmuz Türkiye Haftalık Kovid-19 tablosu da yayımlandı. Buna göre, bu haftada toplam 1 milyon 608 bin 670 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 295 kişi yaşamını yitirdi, 36 bin 377 kişi iyileşti, hasta sayısı 3 bin 748 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 552 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı 4,7, yatak doluluk oranı 48,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 62,1, ventilatör doluluk oranı ise 26,3 oldu.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 514 bin 373, toplam vefat sayısı 50 bin 450 oldu.

"Tedbirinizi alın, aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın, aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz." değerlendirmesini yaptı

Yeni vaka sayılarının iki haftada iki katına çıktığına işaret eden Koca, "Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9 bin 586 olan vaka sayısını geriletelim." ifadesini kullandı.