Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 790 bin 519, ikinci doz aşı sayısı 20 milyon 32 bin 194 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 402 bin 765'e yükseldi.

İstanbul'da 11 milyon 383 bin 732, Ankara'da 5 milyon 89 bin 495, İzmir'de ise 4 milyon 188 bin 650 doz aşı yapıldı.

35 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,45, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,07 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 119 bin 95 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Balıkesir mavi kategoriye geçti"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığından genelge

Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık hizmetlerinin Kurban Bayramı'nda kesintiye uğramaması için yayımladığı genelgede, Kovid-19 salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve bu süreçte sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık ve üstün gayretle, ekip anlayışı içinde görev yapmaları gerektiğine işaret edildi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı video da paylaşıldı. Videoda, sosyal mesafe kuralına uyulması ve yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 ile mücadelede 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birine yakınının, iki doz aşısının tamamlandığını bildirdi.

Adıyaman merkezde farklı mahallelerdeki 9 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.