Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 24 milyon 705 bin 869, ikinci doz 14 milyon 154 bin 5 oldu. Böylece toplam doz miktarı 38 milyon 859 bin 874'e ulaştı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 594 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 310 bin 72 olmak üzere toplamda 6 milyon 904 bin 301, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 98 bin 616, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 185 bin 563 olmak üzere toplamda 3 milyon 284 bin 179, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 666 bin 922, ikinci doz aşı sayısı 967 bin 571 olmak üzere toplamda 2 milyon 634 bin 493 doz olarak kayıtlara geçti.

5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı 49 bin 12 oldu.

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

Aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkat çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak gerçekleşti. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin oldu.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 26 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türk Hava Yolları, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetini, yarından itibaren vermeye başlayacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.