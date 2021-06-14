Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 79 bin 812, ikinci doz aşı 13 milyon 701 bin 316 oldu.

Toplam doz miktarı, 33 milyon 781 bin 128 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

214 bin 957 test yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

40 yaş ve üstü vatandaşlara aşı randevusu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, randevulara tam katılım beklediklerini belirtti.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye genelinde sakinlik

İstanbul başta olmak üzere yurdun tüm kesimlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan haftanın son günü sakin geçti.

Osmaniye'de kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.