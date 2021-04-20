  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:18:00 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 20 milyonu aştığını duyurdu.

Antalyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin testi pozitif çıktı

Bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi gören Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, İstanbul'da vefat etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Delihasan için taziyede bulundu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi yarışları, salgın tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da 2 futbolcu ile teknik ekipten 1 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenle memleketi Konya'da toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden trafik polisi Mustafa Dönmez için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 81 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli kanaat önderi Prof. Dr. Mustafa Müslim, Gaziantep'te toprağa verildi.

İzmir'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan'ın cenazesi toprağa verildi.

Karantina ve ceza uygulamaları

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 bin 811 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan iş yerlerine ceza uygulandı.

Denizli, Eskişehir, Ardahan ve Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 salgını tedbirlerini ihlal eden kişilere ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir çay ocağında koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye idari para cezası verildi.

Çanakkale'nin Biga, Yenice ve Ezine ilçelerinin bazı köylerinde, Çorum'da iki mahallede, Burdur'da bir köyde, Adıyaman'da 110 evde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'da ise bir köyde tedbiren uygulanan karantina sonlandırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bankaya girmek isterken yeni tip koronavirüs temaslısı olduğu anlaşılan bir kişi ile Tokat'ta karantina kurallarını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir anaokulunda yeni tip koronavirüs vakasının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Salgını sürecinde, fonksiyonel bir bağırsak hastalığı olan irritabl bağırsak sendromu (İBS) semptomlarında artış olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtlar Vadisi oyuncusu acı haberle sarsıldı
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu acı haberle sarsıldı

Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan oyuncu Nihal Yalçın, koronavirüse yenik düşen yakınlarının acı haberiyle sarsıldı...
CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal paylaşım! Yalan siyasetine Aylan bebeği alet etti

Partisindeki taciz ve tecavüz rezaletine gıkını bile çıkarmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından 'Ayl..
İstanbul için yeni koronavirüs kararı
Gündem

İstanbul için yeni koronavirüs kararı

Ölümcül koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliği, kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikleri 17 Mayıs'a kad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay