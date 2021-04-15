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Korona Virüs Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 09:32:00 -
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 802 oldu.

Son 24 saatte 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

"Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 3-9 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan ve azalan illerin grafiğine yer verdi.

Vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu belirten Koca, Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleştiğini ifade etti.

Koca, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

"425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler ve okul çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna, şu ana kadar 425 bin 430 personelin dahil edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda '@enabizsistemi' ve '@MHRS_182'den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz."

Yiyecek, içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazanın içinde bulunduğu nisan ve mayısta yiyecek, içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını belirten Selçuk, mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan primin Bakanlık tarafından karşılanacağını ifade etti.

Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verileceğini aktaran Selçuk, işverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğine işaret etti.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Adıyaman'da 75 evde, Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı bir köyde, Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köyde, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Isparta'da 31, Malatya'da 13, Kocaeli'de 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

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