Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişi pozitif test edildi, 182 kişi hayatını kaybetti.

Günlük Türkiye Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.t" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 714 kişi oldu.

Son 24 saatte 182 kişi yaşamını yitirdi, 3.611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek ölü sayısı oldu Mart ayından beri görülüyor.

Toplam tetkik sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, ölüm sayısı 13 bin 373, ciddi hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda pnömoni oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, yetişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temas algılama süresi 11 saat ve radyasyon oranı. Yüzde 99,8 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına da dikkat çekti.

Bakan Koca, "Bugün 4 bin 903 ağır hasta tespit edildi. Sağlık ordumuz ağır bir yük altında. Tedbirlere uymakla her birimiz sorumluyuz. Bu kişisel bir seçim değil, sosyal bir zorunluluktur." ifadeleri kullandı.

"156 ülke ve 9 uluslararası organizasyona tıbbi malzeme ve ekipman gönderdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi ile ilgili video konferans bağlantısında, insanlığın bu yıl büyük bir sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkat çekti.

Bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon insanın hayatına mal olan salgının dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Neredeyse her gün varlığıyla huzur bulduğumuz sevdiğimiz birinin, bir akrabamızın, bir komşumuzun veya eski bir arkadaşımızın ölüm haberini alıyoruz. Dünya hayatının varoluşla sınanacağını bilen insanlar olarak yokluk, kaybettiklerimizin acısı sabırlıdır, kalbimiz yansa bile, Rabbimizden bizi ve tüm insanlığı bu talihsizlikten bir an önce kurtarmasını dileriz, feda ettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kovid-19 hastalığı, yakınlarına başsağlığı ve hastalarımıza acil şifalar. "

Erdoğan, Hazreti Mevlana, "Umutsuzluktan sonra çok umut var. Karanlığın arkasında çok güneş var" dedi. Sözünün salgınla mücadeleye rehberlik etmeye devam ettiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Umutsuzluk ve küfür eşit olan bir dinin mensupları olarak, umudumuzu asla kaybetmeyiz, asla kaybetmeyiz. Dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bolluğuna inanarak salgınla mücadelemizi kararlılıkla, hayranlıkla sürdürüyoruz. İnancımıza göre, her sınav sadece bizim için bir tanıklık değil, aynı zamanda bir köledir. ve acizliğimizden aciz olmadığımızı hatırlattı, din, dil, ırk, renk, ülke ne olursa olsun tüm insanlığın kaderi ve üzüntüsü ortaktır. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, ülkemizden talep eden 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa da hiçbir ayrım gözetmeksizin tıbbi malzeme ve ekipman gönderdik, Arakan'dan, kalbimizdeki tüm kardeşlerimize yardım elini uzattık. Afganistan, Gine'den Lübnan ve Pakistan'a. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ABD'ye gönderdikleri tıbbi yardım dolu iki uçakla Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına desteklerini dile getirdi.

Atalarınız, "Güzel et, denize at, balık bilmiyorsa o zaman yapacak. Erdoğan, farklı coğrafyalarda Türkiye'ye yardım etmek için çalışmalarını sürdürürken bu türlerin değiştiğini gördüklerini de hatırlattı. dedi:

"Yardımlarımızı bir kamu diplomasisi veya koronavirüs diplomasisi olarak değil, inanç ve inancımızın, tabii ki İslamımızın gereği olarak yapıyoruz. Amerikan İslam Cemiyetinin bu süreçte gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediğini görüyoruz. Online psikolojik destekten salgın nedeniyle evlerini terk edemeyen yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya kadar çok çeşitli değerli eserler. Şiddet ve cehaletle özdeşleşmeye çalışanlara verilecek en temel tepkinin bu olduğuna inanıyorum. "

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı önlemleri Kovid-19 kapsamını kısıtlamaya başladı