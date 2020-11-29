Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 714 kişi oldu.

Son 24 saatte, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, vefat sayısı 13 bin 373, ağır hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptığı bağlantıda, bu sene insanlığın büyük bir sağlık kriziyle, koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon insanın hayatına mal olan salgının, dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hemen her gün bir sevdiğimizin, yakınımızın, komşumuzun veya varlığıyla huzur bulduğumuz kadim bir dostumuzun vefat haberini alıyoruz. Dünya hayatının varlıkla ve yoklukla sınanmak olduğunu bilen insanlar olarak kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaksa da sabrediyor, Rabbimizden bizi ve tüm insanlığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyoruz. Kovid-19 hastalığına kurban verdiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardında nice nice güneşler var." sözünün salgınla mücadelede rehber olmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeise kapılmayı, ümitsizliğe düşmeyi küfürle eş gören bir dinin mensupları olarak umudumuzu asla yitirmedik, yitirmiyoruz. Dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanarak, tedbire sarılıp takdire ram olarak salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizim inancımızda her imtihan aynı zamanda bir ibret vesilesidir. Salgın bize sadece kulluğumuzu ve acizliğimizi değil, din, dil, ırk, renk, ülke ayrımı gözetmeden tüm insanlığın kaderi ve kederinin ortak olduğunu da hatırlatmıştır. Biz de bu süreçte 'Hayrun nas, men yenfeun nas' diyerek, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.' tavsiyesinden hareketle, elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, hiçbir ayrım yapmadan ülkemizden talepte bulunan 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa da tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik. Filistin'den Somali'ye, Yemen'den Libya'ya, Arakan'dan Afganistan'a, Gine'den Lübnan'a, Pakistan'a kadar gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize yardım elimizi uzattık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan ve 1 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdikleri iki uçak dolusu tıbbi yardım malzemesiyle, Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olduklarını dile getirdi.

Ataların "İyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir." dediğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye olarak farklı coğrafyalarda yürüttükleri yardım çalışmalarına bu nazarla baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yardımlarımızı, bir kamu diplomasisi veya koronavirüs diplomasisi olarak değil, inancımızın ve imanımızın, elbette Müslümanlığımızın gereği olarak yapıyoruz. Amerikan İslam Toplumunun da bu süreçte gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediğini görüyoruz. Amerika'da yerleşik vakıf ve dernekler, düzenledikleri yardım kampanyalarıyla farklı şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koştular. Online psikolojik destek hizmetinden salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesine kadar çok geniş bir yelpazede hepsi birbirinden kıymetli çalışmalara imza attılar. Müslüman olmanın güzelliğini yaşayışlarıyla Amerikan toplumuna gösteren tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin bu örnek davranışının, İslam'ı terörle, şiddetle, cehaletle özdeşleştirmeye çalışanlara verilmiş en esaslı cevap olduğuna inanıyorum."

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 81 ilde, saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-­20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu kapsamda bugün ise saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00'da sona erecek. Bundan sonraki hafta sonları da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Ayrıca, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ve vatandaşların ihbar veya şikayetleriyle, bazı otel ve konaklama tesislerinin restoran ve lokantalarına gerekli şartları taşımayan kişilerin kabul edildiği, kısıtlamaları aşmak amacıyla içine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketleri satıldığı belirlendi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı valiliklere, "Konaklama Tesislerindeki Restoranlar" konulu bir genelge gönderdi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, Türkiye'de de vaka sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.

Daha önce gönderilen genelgelerle, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kural ve önlemler belirlenerek valiliklere bildirildiği anımsatıldı.

Bu genelgelerle, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­-içme yerlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece "paket servis" veya "gel­ al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

Oteller ve konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantaların hangi esaslar çerçevesinde faaliyet gösterebileceklerinin de İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Sıkça Sorulan Sorular"ın 9'uncu maddesinde açıklandığı bildirildi.

Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa sunulduğu kaydedildi.

Genelgede, yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecekleri bildirildi.

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyeceği, bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ve etkinliğinin artırılacağı ifade edildi.

Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edileceği belirtildi.

Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetleneceği vurgulandı.

Otel ve konaklama tesislerindeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda saat 22.00'den sonra hiçbir koşulda müzik yayını (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) yapılamayacağı kaydedildi.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği belirtildi.

Genelgede, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine yönelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.