Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti.

Günlük Türkiye Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık teşhisi kondu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 1422 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisini tamamlayanların sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, vaka sayısı 315 bin 845, ölüm sayısı 8 bin 62 olarak kaydedildi.

Aktif hasta sayısı 30 bin 731, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi arttı, zatürre oranı yüzde 6,5 oldu.

"İyileşen hasta sayısı, yeni hasta sayısından fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin sonuç getirdiğine eminiz. "İfadesini kullandı.

Bakan Koca, enfeksiyon kapan ve hasta olanların çoğunun şansına güvendiğini belirterek, "Önlemleri uygulayın." çağrısı yaptı.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarısının ardından FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. İlk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışan 53 yaşındaki Asim Baştürk'e yapıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa Sait Gönen, salgınla mücadelede umut veren FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Pandeminin başlangıcından bu yana 335 bin hasta Cerrahpaşa'ya geldi, 27 bini koronavirüs için başvurdu, bu süreçte 77 bin test gerçekleştirdik. Bugün bu mücadelenin farklı bir cephesi olan aşılama çalışmalarına başlıyoruz. " ifadesini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı. Dr. Fehmi Tabak, salgını bitirmek için 2 faktör olduğunu söyledi.

Birinin toplumdaki koruyucu antikorun yüzde 50'sinin üzerinde olduğunu, diğerinin ise aşılama çalışmaları olduğunu belirtti.

Tabak, "Aşı çalışmaları, umut verici çalışmalar. Dünyada 230'dan fazla aşı çalışması devam ediyor. 30'u klinik çalışmalara geçti. Çalışmalar sonucunda aşının etkinliği gösterilirse Aralık veya Ocak gibi tüm dünyada aşılamanın başladığı bir döneme gireceğiz. . " dedi.

FAZ 3 aşılama çalışmalarının dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklarda devam ettiğini belirten Prof.Dr.Plaka, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşıyı ilk gönüllümüze vereceğiz. Genel olarak kabul edilen," yüzde 50'den fazla etkinlik varsa, o aşının onay alacağı anlamına gelir. "Umutlu muyuz? Evet. Çünkü hastalarımızın yüzde 97'si iyileşiyor. Yani bağışıklık sistemi bu işi kontrol altına alıyor. 10. gün civarında şikayetlerle başlayan bulaşıcılık ortadan kalkıyor. Hastalığı olan çok az kişi hastalığa yakalanıyor. 2. kez. Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırır ve FAZ 2 başarılı olduğu için FAZ 3'e ulaşıldı. "

Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini belirten Tabak, genel verilere göre genel aşıların Ocak veya Şubat aylarında başlayabileceğini belirtti.

İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli çalışma saatlerine ve esnek çalışma prosedürüne geçme kararının ardından, uygulama bugün itibariyle kamu kurumlarında ve belediyelerde başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, salgın öncesinde ulaşımdaki günlük yolcu sayısı yaklaşık 7,6 milyon iken, bu sayı geçen hafta itibarıyla 4,2 milyon civarındaydı.

İstanbul İl Pandemi Kurulu'nda toplu taşıma yoğunluğunun en üstte olduğu sabah ve akşam en yoğun saatlerde farklı meslek gruplarının farklı saatlerde çalışmaya başlaması gerektiğine karar verilerek yoğunluğun azaltılması amaçlandı.

Uygulamaya göre bazı bölge müdürlükleri, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı saat 07.00'den saat 08.00 ve 09.00'da kademeli olarak göreve başlıyor.

Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 arasında çalışırken, geçtiğimiz hafta 09.30'da derse başlayan ilkokul 1. sınıflar ve özel eğitim okulları bugün itibariyle saat 09.00'da derslere başladı.