Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Güncel verilere göre bugün 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta öldü, 1047 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 252 bin 152'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509 ve ölüm sayısı 6 bin 730 olarak kaydedildi.

Aktif hasta 22 bin 627, ciddi hasta sayısı 1118, hastalarda pnömoni oranı yüzde 7.6 oldu.

"Ankara, günde en çok hasta görülen ilimiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin koca sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ankara ilimizde günlük en çok hasta görüldü. Türkiye'de geçen hafta zatürre oranı artmadı. Hasta sayısı artmaya devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.. " değerlendirmeyi buldu.

"Kafeler ve restoranlar daha sıkı kontrol edilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında millete hitaben yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirlerle mücadeleye ilişkin olarak, "Kafe ve lokantalar uyum açısından çok daha sıkı izlenecek Tüm illerimizde toplu taşımada ayakta yolcu olması kesinlikle yasaktır. "dedi.

Salgınla mücadelede görev alan tüm sivil idare teşkilatı, polis, jandarma ve 112 personeline teşekkür eden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine de asıl işin vatandaşlarımız tarafından yapıldığını bir kez daha vurgulamak isterim. Kalabalık faaliyetlerden uzak durmadığımız sürece sokakta, işte ve hatta evde belirlenen kurallara uyalım, Ne açtığımız hastaneler ne de cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyamaz, sizleri aile büyüklerimizin, sevdiklerimizin ve yaşadığımız şehirdeki herkesin sağlığı için seferberlik ruhuyla bu sürece destek olmaya davet ediyorum. daha iyi bir çözüm bulunana kadar, hayatlarımızı temizlik, maske ve mesafe ölçülerine göre yeniden düzenlemeliyiz.

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte, soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıkların yükü olmadan günlük vaka sayısını 100'ün altına, ölüm sayısını mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Elbette, dünyanın geri kalanında bu salgın tamamen bitene kadar gerçekten güvende hissedemeyeceğimizi biliyoruz. Önemli olan ülke ve millet olarak salgından korunma yöntemlerini en ideal düzeyde uygulamalıyız. Tedbirleri düzgün bir şekilde aldıktan sonra takdiri Rabbimize bırakacağız. "

Kovid-19 önlemleri kapsamında Adıyaman'da 135 ev karantina altına alındı.

İl merkezinde bulunan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının olumlu çıkmasının ardından İl Hijyen Kurulu tarafından yeni kararlar uygulandı.