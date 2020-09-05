Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Günlük Türkiye Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre bugün 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta öldü, 1021 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vaka sayısı 276 bin 555, ölüm sayısı 6 bin 564 olarak kaydedildi.

Aktif hasta 20 bin 883, ciddi hasta sayısı 1076, hastalarda pnömoni oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117 bin 113 yeni test yapıldı. Ciddi hasta sayısında artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız hala az. Dönem, mücadele ve önlemde birlik dönemidir. Gelin birlik olalım. " değerlendirmesinde bulundu.

Çankaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri incelendi.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, beraberindeki heyetle ilçedeki alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar ile park, pazar yeri ve otobüs duraklarına yapılan denetimlere nezaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "4 Eylül 2020 Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetim" konulu genelge kapsamında Ankara'daki tüm yaşam alanlarında koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yapıldı.

Bölgedeki durumu yerinde görmek ve acil müdahale gerektiren sorunlara çözüm bulmak için Diyarbakır'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman il sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle yapılan toplantıya katıldı.

Bakan Koca, "Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31." dedi.

Bu illerin valileri ve özellikle mülki amirleri ve sağlık yöneticileri ile sık sık görüştüklerini, artışa neden olan nedenleri ve alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini, il hijyen kurullarının illerine özel tedbirleri açıkladığını belirterek, ve bu tedbirlerin uygulanarak denetimlerin uygulandığını belirtti.