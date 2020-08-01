Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde ağır hasta sayısının en çok arttığı şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 832, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Son 3 günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son 3 günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatıldı

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılmış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile çalışan ve işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Selçuk, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını bildirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle bayramda mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması gerektiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin bir il başkanımızı kaybettik, eski Bolu İl Başkanımız rahmeti rahmana kavuştu." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı'nın salgın sürecinde kutlandığına işaret ederek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı kutlanıyor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ülke genelinde vatandaşlar, bayram namazını Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uyarak kıldı.

Vatandaşlar, ellerinde seccadeleriyle maske takarak gittikleri camilerde bayramı namazı için saf tuttu.

Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı. Kurbanlık alan vatandaşlar da kesim yeri olarak hazırlanan mezbahalara giderek kurbanlarını kesti.

Vatandaşlar, mezbahalara ateşleri ölçüldükten sonra maskeli olarak alındı. Maskesi olmayanlara görevlilerce maske dağıtılan alanlarda, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi konusunda sürekli uyarı yapıldı.

Salgınla mücadelenin merkezinde yoğun bayram mesaisi

Anadolu Ajansı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sağlık çalışanlarının zorlu mesaisine tanıklık etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin merkezi olan, binlerce sağlık çalışanının görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'nde, "acemi kasaplar" nedeniyle yoğun mesai yaşandı.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine geldi. Yaralanmaların çoğunun elde olduğu gözlendi.