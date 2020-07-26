Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, vaka sayısı 225 bin 173, vefat sayısı 5 bin 596 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1252, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.

"Başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."

İçişleri Bakanlığından Kurban Bayramı tedbirleri

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.

Talimata göre, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yoğun trafik tedbirleri planlandı.

Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde (iletişim/denetim/ bilgilendirme) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edecek.

Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.