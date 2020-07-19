Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717 can kaybı 5 bin 475 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1179 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, vaka sayısı 218 bin 717, vefat sayısı 5 bin 475 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz, Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi yardım malzemesi

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuela'ya indiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından "Yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı Sayın Nicolas Maduro'ya yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı D. Rodriguez de video konferans yöntemiyle malzemelerin teslim törenine katıldı." bilgisi paylaşıldı.

Yardım malzemesi taşıyan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasını kutladı.

Şehirde vaka sayılarının kontrol altında olduğuna işaret eden Koca, "Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz." ifadesini kulandı.

Kalabalık taraf topluluğunun sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaşan Fahrettin Koca, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın." uyarısında bulundu.