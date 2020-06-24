Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1315 kişi de iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, vaka sayısı 190 bin 165, vefat sayısı 5 bin 1 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

"YKS'nin sorunsuz uygulanması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" değerlendirmesini yapan Aygün, bu kapsamda il ve ilçe koordinatörleri ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantılarını tamamladıklarını belirtti. Halis Aygün, sınav merkezlerinde, koordinatörler tarafından bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı ve bina yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini aktararak toplantılarda salgın döneminde sınavların sorunsuz uygulanması için alınan önlemlerin ve sınav hazırlıklarının görüşüldüğünü bildirdi. Aygün, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Sınav günleri, toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacak. Sınav günleri, aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlükleri gerekli tedbirleri alacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. 2020-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır."

- Tüm vakit namazları camilerde cemaatle kılınabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabb'im ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu kapsamda, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, 13 Ocak'tan itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada Başkanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin bu yıl yapılmama ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitleri ertelediğine işaret edilerek "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir." bilgisi verildi.

Suudi Arabistan'ın Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."

- Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Azerbaycanlı mevkidaşı Kasımov'la görüştü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Viktor Kasımov ve beraberindeki heyetle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmeye, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de eşlik etti.

Azerbaycan'dan ise bilim insanları ve hastanelerden sorumlu Tıbbi Arazi Bölmelerini İdare Etme Birliği (TABİP) yetkilileri de görüşmeye katıldı.

İki ülkenin Kovid-19 ile mücadelesinin masaya yatırıldığı toplantıda, karışıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu. Görüşmede, Kovid-19 için hastane enfeksiyon kontrolü, vakalarının bulaşma zincirinin tespit ve kontrolü, semptomsuz vakalara epidemiyoloji kontrolü, seroloji teşhis ve immunoglobulinlerin tespiti gibi konuları değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de yürütülen çalışmalar ve güncel Kovid-19 istatistiklerine ilişkin bilgiler verdi. Azerbaycan tarafı da kendi ülkelerindeki güncel rakamları paylaştı.

AA foto muhabirlerinden fotoğraf albümü

Anadolu Ajansı (AA), deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümü hazırladı. Salgın nedeniyle dünyanın neredeyse bütün şehirlerinde sokaklar, caddeler, meydanlar, toplu taşımalar, sahiller ve tarihi mekanlar daha önce tanıklık etmedikleri tarihi bir sessizliğe büründü. Dünyayı etkileyen bu "sessizlik" deneyimli AA foto muhabirlerinin objektiflerine yansıdı.

AA'nın 100. yılında ulaştığı global erişimin yansıdığı albümde ilgilileri, dünyanın tüm kıtalarından, onlarca ülkenin ana meydanlarından özel karantina fotoğraflarını görme fırsatı bulacak.

Koleksiyonerler için oluşturulan 320 sayfalık özel baskı versiyonundan sonra dijital versiyonu da hazırlanacak olan kitap, internetten de kolayca sipariş edilebilecek.

Rehberlik ve araştırma merkezleri 6 Temmuz'da hizmete başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında olası risklerin azaltılması amacıyla özel eğitim ve rehberlik merkezindeki hizmetlere bir süre ara verilmişti.

Alınan yeni karara göre, koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde rehberlik, eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri 6 Temmuz'da başlatılacak. Bu merkezlerde randevular 29 Haziran itibarıyla verilecek.