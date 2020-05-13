Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı. Bu kapsamda 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475, vefat sayısı 3 bin 894, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576, iyileşen sayısı 98 bin 889 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakımdaki hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske+sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgınla mücadelede kararlılık mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılda verdikleri her sözü tuttukları gibi, koronavirüs salgınına karşı da millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini ve Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.

AVM'lerle ilgili 81 il valiliğine genelge

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma usullerini 11 Mayıs'ta 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle belirledi.

Genelgeye göre, AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütebilecek, çalışanlar ve müşteriler maske takmak zorunda olacak. AVM'lere girişlerde vatandaşların ve çalışanların ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Müşterilerin en kısa sürede alışveriş yapıp AVM'yi terk etmeleri esas olacak. AVM içindeki lokanta ve restoranlar "al götür" veya "paket" servis şeklinde hizmet verebilecek

AVM'lerin toplam inşaat alanından müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınabilecek. İş yerleri, toplam satış alanına müşteri ve çalışanlar dahil 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri alabilecek.

AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak giriş-çıkışı yönetecek sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimuma ulaştığında kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecek. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak, kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle yapılacak. Her AVM için koronavirüs tedbirleri sorumlusu belirlenecek, sorumlular her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri denetleyecek.

Valiliklerce, halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AVM'lerin, Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadıkları kontrol edilecek.

Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya askeri uçakla tıbbi yardım gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine gönderilen yardım, Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlükten oluşuyor.

Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacak.

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

Ilıcalı, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişi ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edilecek.

Sağlık Bakanlığından konaklama tesislerine yönelik Kovid-19 rehberi

Sağlık Bakanlığınca belirlenen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, konaklama tesislerinde tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak, sonrasında detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edildikten sonra odaya yeni kişi alınabilecek.

Misafirin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek ve ürünler 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak. Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak, oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak.

Odalardaki klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımları yapılacak.

İçişleri Bakanlığından 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs'ta market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.

Adalet Bakanı Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreciyle ilgili yol haritasının belirlendiğini, Ramazan Bayramı'ndan sonra tedbirler kapsamındaki uygulamaların yumuşatılacağını belirtti.

Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Gül, "Yeni normalleşmede dört koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır. Noterlikler normal çalışma dönemine bugün itibarıyla başlamıştır. Adli Tıp Kurumu da çalışmalara yeniden başlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulunun rehberliğinde diğer uygulamalar gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline, sağlık malzemesi desteği verildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "İncirlik'te görev yapan Katar, İspanya ve Macaristan silahlı kuvvetleri personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sağlık malzemesi desteği verildi." ifadesi kullanıldı.