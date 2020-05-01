Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 93 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 120 bin 204, toplam can kaybının 3 bin 174 olduğunu, 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 48 bin 886'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4 bin 846 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1514, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." çağrısında bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda 1, 2 ve 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısından itibaren başladı.

Türkiye'den ABD'ye ikinci tıbbi yardım seferi

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla ABD'ye, maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderildi.

Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak da Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeler de Türk Hava Yollarına ait kargo uçağıyla yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 kişinin bulunduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

HSK Genel Kurulu, acil işler dışında davaları 15 Haziran'a kadar erteledi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan'a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran'a uzatılması nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı.

Genel Kurul, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli, idari yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifleri 15 Haziran'a kadar erteledi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu da duruşmaların 15 Haziran, müzakerelerin ise 31 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verdi.

"Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu" kuruldu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 konusunda araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımın kolaylaştırılması, "network" kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve bunların Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yayın destek programına alınması amacıyla "Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu" kuruldu.

Kovid-19 ile ilgili araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekecek. Daha önce etik kurul izni almış Kovid-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 gün içerisinde Komisyona başvuru yapılacak.