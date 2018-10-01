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Beşiktaş taraftarlarını darp eden holiganlar yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, formalı 2 Beşiktaşlıya yumruk ve tekmelerle saldıran Bursaspor taraftarlarından 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:25

Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi.

Olay, 29 Eylül Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında, meydana geldi. İstanbul'da Beşiktaş- Kayserispor maçını izledikten sonra Kütahya'nın Gediz ilçesine gitmek üzere otobüsle yola çıkan, Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyesi Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesisine geldi. İkili, burada, dün Sivasspor ile deplasmanda maç yapan Bursaspor'un Sivas'a giden taraftarlarıyla karşılaştı. Bursasporlular ile üzerlerinde forma olan 2 Beşiktaşlı, iddiaya göre, sözlü tartıştı. Bu sırada Bursasporlu bazı taraftarlar, Beşiktaşlı Işık ile Baş'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Grubun içindeki bazı Bursasporlular, Beşiktaşlı taraftarları, üzerlerine kapanarak, linç edilmekten kurtardı. Dinlenme tesisinde bulunanlar da saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Yaralanan ikiliden Şerafettin Baş'ın ayağını, saldırı sırasında yere düşerken, cam sehpanın sivri tarafı kesti. Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi Bursa'da gözaltına aldı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer şüphelilerin de kimliğinin araştırıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:25
  1. Sivas
  2. Kütahya
  3. Kayseri
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Bilecik
  7. Beşiktaş
  8. bursapor

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