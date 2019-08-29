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Türkiye'nin köklü kulübünün 10 yıllık transfer yasağı kalktı

Türkiye'nin köklü kulüpleri arasında yer alan Kocaelispor'a getirilen transfer yasağı, 10 yılın ardından borçların ödenmesiyle sona erdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:03
Türkiye'nin köklü kulübünün 10 yıllık transfer yasağı kalktı

TFF 3. Lig takımlarından Kocaelispor, borçlarını ödeyerek 10 yıllık transfer yasağını sona erdirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, Seka Park Otel'de konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kocaelispor'un kentin markası olduğunu ve kulübü Süper Lig'de görmek istediklerini belirten Tahir Büyükakın, "Transferle ilgili yasağı kaldırmak gerekiyordu. Biz bir karar alarak, sorumluluğun altına girerek, elimizi taşın altına koyduk. Belediyemize ait şirketlerimizle sponsorluk anlaşması yapma kararı verdik ve meselenin büyük bir kısmı da o yolla halledilmiş oldu. Belediye olarak yaklaşık 8 milyon lira civarında bir destek verdik." diye konuştu.

"Sadece Büyükşehir Belediyesinin yardımıyla olmaz"

Bu desteğin, kamu kaynağının israfı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Büyükakın, Kocaeli'nin gelecekteki marka değerine yatırım yaptıklarını vurguladı.

Büyükakın, bu desteklerle Kocaelispor'a yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Süper Lig hedefine ulaşmamız için, kentin tüm unsurlarıyla takımı sahiplenmesi gerekir. Aksi halde sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bu takımı Süper Lig'e çıkarma şansımız yok. Eskiden olduğu gibi Kocaelispor'un futbolcu yetiştirip, satacak bir takım haline gelmesi, yani altyapısının, tesisi yapısının güçlenmesi ve sonrasında da kalıcı bir gelir yapısına kavuşması gerekir. Kocaelispor'u borçtan kurtardık. Kulüp artık yönetilebilir bir duruma geldi."

Üzülmez: "Büyük engeller aştık"

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Takımın yeniden eski günlerine dönmesi ve daha büyük başarılara imza atması için büyük engeller aştık." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'un 10 yıllık transfer yasağının bitirildiğine işaret eden Üzülmez, "Büyük bir kısmı genç ve geleceğe yönelik 14 transfer yaptık. Bunu performansa dayalı bir sözleşme sistemiyle yaptık. Bu ligi çok hızlı geçebileceğimize inandığımız için, çok tecrübeli futbolcular aldık. Ayrıca bundan sonraki süreçte takıma adapte olacak, genç yaşta kariyer elde etmiş, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüplerimizden, henüz 22 yaşlarında, milli takım formalarını terletmiş genç futbolcular aldık." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:03
  1. TFF 3. Lig
  2. Kocaelispor
  3. Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
  5. Seka Park Otel
  6. Süper Lig
  7. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  8. transfer yasağı
  9. Galatasaray
  10. Beşiktaş
  11. Trabzonspor

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