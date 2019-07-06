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"Türkiye'nin Kitap Kurtları" ödüllendirildi

TÜGVA tarafından yurt genelinde ortaokul çağındaki 41 bin 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışması"nın ödül töreni İzmir'de yapıldı- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:- "TÜGVA çok değerli bir sivil toplum kuruluşumuz. Kurulduğu günden bugüne çok önemli görevler ifa etti, son 6 senedir de oluşabilecek çok önemli bir açığı kapattı"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:45
"Türkiye'nin Kitap Kurtları" ödüllendirildi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) çok değerli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "Kurulduğu günden bugüne çok önemli görevler ifa etti, son 6 senedir de oluşabilecek çok önemli bir açığı kapattı." dedi.

Vakfın Ortaokul Koordinatörlüğünce yurt genelinde düzenlenen "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışması"nın ödül töreni, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törende katılımcılara hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, bu yarışmanın çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

TÜGVA'nın işlevine ilişkin bilgi veren Dağ, "TÜGVA çok değerli bir sivil toplum kuruluşumuz. Kurulduğu günden bugüne çok önemli görevler ifa etti, son 6 senedir de oluşabilecek çok önemli bir açığı kapattı." ifadesini kullandı.

Dağ, vakıf bünyesinde, yaş ortalaması 30'u geçmeyen gençlerin, kendilerinden daha küçüklerin de kendileri gibi milli ve manevi değerlere sahip bir nesil olarak yetişmesi için gayret gösterdiğini dile getirdi.

Gençlerin, vatanını, milletini, bayrağını seven, manevi değerlere sahip bir nesil için ciddi anlamda uğraştığını vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Bugünlerde birileri bu kurumları, bu vakıfları ağızlarına dolayıp temiz-kirli ayrımları yapıyorlar. Hiç kimse bu kurumlar hakkında böyle ithamda bulunma haddine de hakkına da sahip değil. Bu kurumların tamamındaki bu genç dimağlar, bu ülkenin değeridir. Yani Şırnak'taki bir vatandaşımızın içinde hissettiği devlet, vatan, bayrak, iman aşkı neyse İzmir'deki bir kardeşimizin bu değerlere karşı aşkı neyse Edirne'deki, Ankara'daki, Mersin'deki bu vakıflarda görev yapan gönüllü kardeşlerimizin tamamının da derdi, aşkı da buna dair."

Dünyada toplumsal değerlerin dezenformasyon ve saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirten Dağ, bazı ülkelerin kendi değerlerini koruyabilmek için engeller koyduğunu, sosyal medyada filtrelemeler yaptığını ifade etti.

Türkiye'de böyle bir müdahalenin yaşanmadığını, bundan sonra da olmayacağını söyleyen Dağ, "Bu saldırılara karşı değerlerimizi muhafaza edebileceğimiz bir nesil yetiştirmek noktasında hassas davranarak uğraş vermeliyiz. Bugünlerde onur yürüyüşü düzenleniyor. LGBT adı altında bu ülkenin değerlerine karşı hareket edenler var. Bunlara karşı aileyi ön plana koyan bu kurumların yaptıkları, bu ülkenin değerlerine ne kadar önem verdiklerinin en açık göstergesidir. Bu saldırıları iyi görüp, saldırılara karşı hep beraber karşı koyma noktasında bu faaliyetleri desteklemeliyiz." dedi.

- "Bu yarışmanın kaybedeni yok"

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da ikincisini düzenledikleri yarışmaya Türkiye genelinde ortaokul çağındaki 41 bin 300 öğrencinin katıldığını bildirdi.

Yarışmanın ödül törenini İzmir'de düzenlemelerinin, kente verdikleri değerin göstergesi olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Öğrencilerimiz, danışman öğretmenleri gözetiminde kitaplarını seçtiler ve sınava hazırlandılar. En az 5 kitap okuyarak zihin dünyalarını genişlettiler. Bu yarışma, kaybedenin olmadığı bir yarışmadır. Türkiye'de kitap okuma oranları maalesef dünya ülkeleri ortalamasının gerisinde görünüyor. Yeni nesil çocukların kitaplara olan ilgisini gördükten sonra gelecek adına umutlanıyoruz. Bu yarışmamızı geleneksel hale getirip sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yarışmada 5'inci sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi olan İstanbul Başakşehir Ortaokulu öğrencisi Büşra Şahin de öğrencilere kitap okumalarını önerdi.

Konuşmaların ardından, dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrenciler, yarışma için tavsiye edilen kitapların yazarlarıyla da bir araya gelerek kitaplarını imzalattı.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Başkan Vekili Ali Aslan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜGVA İzmir Temsilcisi Mesut Öndeş, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ile öğrencilerin yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:45
  1. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  2. Hamza Dağ
  3. Kitap kurtları yarışması
  4. Ödül Töreni
  5. TÜGVA

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