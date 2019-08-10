"Türkiye'nin Kırım'ın işgalini tanımayacağını söylemesi önemli"

ANKARA (AA) - MESUT ÖZCAN - Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin hiçbir zaman Kırım'ın işgalini tanımayacağını söylemesi bizim için çok önemli." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye'ye gelen Kırımoğlu, AA muhabirine, Zelenskiy'nin ziyaretine ve Kırım Tatarlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette en önemli konu başlıklarından birinin Kırım meselesi olduğunu belirten Kırımoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hiçbir zaman Kırım'ın işgalini tanımayacağını, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu, Türkiye'nin daima Kırım Tatar halkıyla beraber olduğunu söylemesi bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kırımoğlu, iki liderin, Kırım konusunun dışında ekonomik ve askeri iş birliği, Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasına ilişkin konuları da ele aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kırım konusunun iki ülke ilişkilerindeki yakınlıkta önemli bir faktör olduğunu söylediğini aktaran Kırımoğlu, "Bu çok önemli bir sinyal. Kırım Tatar faktörünün, Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulaması çok önemli." diye konuştu.

- "Zelenskiy ile Ankara dönüşü görüştük"

Ankara dönüşü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ziyareti değerlendirdikleri bilgisini de paylaşan Kırımoğlu, şöyle devam etti:

"Bir saat kadar süren görüşmede Türkiye ziyaretinin neticeleri, ileride ne yapmamız ve Kırım konusunda neler yapılması gerektiği noktasında kendi tekliflerimizi verdik. İş birliği yapacağız. Zelenskiy hem Türkiye'de hem de burada Kırım'ın Ukrayna toprakları olduğunu ve muhakkak geri alacaklarını söyledi."

- "Ukrayna'da Kırım Tatarlarına saygı arttı"

Kırımoğlu, işgal sonrasında Kırım Tatarlarına yaklaşımın değiştiğine işaret ederek, "Bizim direnişimiz, işgali kabul etmememiz, Ukrayna'ya sadık kalmamız hem Ukrayna yönetimine hem de kamuoyuna büyük tesir etti. Bu yüzden Ukrayna'da Kırım Tatarlarına saygı çok arttı." diye konuştu.

Bu durumun Ukrayna'daki son parlamento seçimlerine de yansıdığını vurgulayan Kırımoğlu, birçok partiden aday gösterdiklerini belirtti.

Kırımoğlu, parlamentoda üç milletvekilinin Kırım Tatarlarını temsil etmeye başladığını kaydeden Kırımoğlu, şunları söyledi:

"Biz siyasi partilerle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz, bu konu bizim için çok önemli. Önceki dönemlerde bir partiyle anlaşıyorduk, oylarımızı o partiye veriyorduk. Onlar da bizim temsilcilerimizi kendi listelerine alıyordu. Şimdi bizim seçmenlerimiz yok, onlar işgal edilmiş topraklarda."

- "Refat Çubarov'un Kırım Tatarlarını temsil etmesi için teklif verdim"

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko döneminde "Kırım Tatar Halkının Temsilcisi" olarak cumhurbaşkanının yanında görev yaptığını anımsatan Kırımoğlu, yeni dönemde iptal edilen bu yetkinin sürdürülmesini istediklerini vurguladı.

Kırımoğlu, "Kırım Tatarlarıyla ilgili bir vazife olması lazım ama benim olmam şart değil." diyerek, bu yetkinin devamı için gerekçeleriyle yazılı teklif vereceklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü belirten Kırımoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu Sayın Zelenskiy'e söyledim, 'Böyle yapmanız (iptal etmeniz) bizim kanaatimizce çok doğru değil.' dedim. Kendisi de 'Maalesef benim bundan haberim bile yok. Siz tekliflerinizi verin, ben bakacağım.' dedi. Biz de bu vazifenin neden gerekli olduğunu yazılı olarak vereceğiz. Kırım Tatarları sorununun yetkilisi olarak Kırım Tatar Meclis Başkanı Refat Çubarov'u teklif ettim."