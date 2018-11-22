Türkiye'nin kanını donduran o cani tahliye edildi!

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan Mehmet Ali Sadıkoğlu, yaklaşık iki hafta sonra yakalandı. Sadıkoğlu, ifadesinde, “Bana ‘Bir saat sonra buradayım. Hepinize fistan giydireceğim’ dedi. Sinirime yenik düştüm ve tezgâhtaki bıçağı alıp ayağına 3 ya da 4 kere vurdum. Değnekçilik yapmıyorum, simitçiyim” dedi.

Sadıkoğlu, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 9,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tahliye edildi

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi ise davanın 7 Eylül’de görülen ilk celsesinde ‘mevcut delil durumu ve atılı suça karşılık gelen ceza ile tutuklamanın devamının ölçüsüz ve orantısız olacağı, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığı ve adli kontrol tedbirinin de gereksiz olacağı’nı gözeterek Sadıkoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

Geçen perşembe günkü 2’nci celsede ise Sadıkoğlu hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

(Hürriyet)