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Türkiye'nin kanını donduran o cani tahliye edildi!

Beykoz Kavacık’ta 2 Mayıs 2018’de, Mehmet Ali Sadıkoğlu (37), tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü (45) önce otomobilinde daha sonra kaçtığı döviz bürosunda defalarca bıçakladı. Ancak Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi Sadıkoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 09:16
Türkiye'nin kanını donduran o cani tahliye edildi!

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan Mehmet Ali Sadıkoğlu, yaklaşık iki hafta sonra yakalandı. Sadıkoğlu, ifadesinde, “Bana ‘Bir saat sonra buradayım. Hepinize fistan giydireceğim’ dedi. Sinirime yenik düştüm ve tezgâhtaki bıçağı alıp ayağına 3 ya da 4 kere vurdum. Değnekçilik yapmıyorum, simitçiyim” dedi.

Sadıkoğlu, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 9,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tahliye edildi

Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi ise davanın 7 Eylül’de görülen ilk celsesinde ‘mevcut delil durumu ve atılı suça karşılık gelen ceza ile tutuklamanın devamının ölçüsüz ve orantısız olacağı, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığı ve adli kontrol tedbirinin de gereksiz olacağı’nı gözeterek Sadıkoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

Geçen perşembe günkü 2’nci celsede ise Sadıkoğlu hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:16
  1. beykoz
  2. Kavacık
  3. Mehmet Ali Sadıkoğlu

YORUM YAZ

  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM17 dk önce
    nasıl olur bu nasıl adalet herkes birbirini vursun demektir bu.adalet bakanlığı meclis bunu düzeltmeli.hakaretten millete 2 3 yıl veriyorlar canları isterse.bu nasıl hakimlik
  • ihsihs24 dk önce
    Oh ne güzel adalet!!!
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