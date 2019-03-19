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Türkiye’nin Kadın Profesyoneli Kayserigaz’dan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl ilki düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi.

19 Mart 2019 Salı 14:23
Türkiye’nin Kadın Profesyoneli Kayserigaz’dan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl ilki düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törende“Akademi Ödülü”, “İş Dünyası Ödülü”, “Profesyonel Ödülü”, “Girişimci Ödülü”, “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”, “Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verildi.


Kayserigaz’da proje yöneticisi olarak üstlendiği çalışmaları ve sorumluluğundaki departmanda yürüttüğü faaliyetleri, hem sektörde hem de diğer şirketlere ilham verici çalışmalar olarak görülen Kayserigaz Yönetim Sistemleri Yöneticisi Işıl Akkoç Profesyonel Ödülü’nü aldı.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Türkiye’deki ilk baş denetçilerinden birisi olan Işıl Akkoç’un, Proje Yöneticisi olduğu ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Projesi, Uluslararası Yönetim Danışmanlığı Enstitüleri Konseyi tarafından verilen en iyi proje ödülüne layık görüldü. Doğalgaz dağıtım şirketleri içinde ilk Ar-Ge projesini gerçekleştiren Işıl Akkoç’a ödülünü Jüri Başkanı Gülsüm Azeri takdim etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:23
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