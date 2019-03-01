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"Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istemiyorlar"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Postmodern darbe, kapatma davası, 2013'de yargı darbesi, darbe girişimi, ekonomik taarruz... Bunların hepsine baktığınızda Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istemiyorlar"

01 Mart 2019 Cuma 12:58
"Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istemiyorlar"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Şubat postmodern darbe, yargı darbesi, darbe girişimi ve ekonomik taarruza bakıldığında Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasının istenmediğini belirtti.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ni ziyaret eden Pakdemirli, kadın kooperatifinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, ateş başında pişi yapan kadınlarla sohbet etti.

Mahalle kahvehanesinde konuşan Pakdemirli, üreticinin dertlerini çok iyi bildiğini, kendisinin de çiftçi, üretici olduğunu belirtti. Son dönemde köylerden kente göçün tartışıldığını, köylerin boşalması halinde buzdolabının da boşalacağını, gıdaya olan ihtiyacın her dönem artacağını dile getiren Pakdemirli, tarımın savunmadan daha önemli bir sektör olduğunu ve günlük siyasete alet edilmemesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu, bunun devletin değil çiftçinin başarısı olduğunu ifade eden Pakdemirli, Kavacık'ın Cumhur İttifakı'na sahip çıktığını söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bizim milletin feraseti üzerine bir feraset yok. Dün 28 Şubat'tı. 28 Şubat özel bir gün, neden? Postmodern darbe, ondan sonrası kapatma davası, ondan sonra 2013'te yargı darbesi, darbe girişimi, ekonomik taarruz... Bunların hepsine baktığınızda Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istemiyorlar. Coğrafyamız dertli bir coğrafya. Son 16 yıldır vatandaşımız dedi ki 'Arkadaş ben artık koalisyon istemiyorum, kuyrukları istemiyorum. 1970'lerdeki Türkiye'yi istemiyorum. 1980'lerde Özal ile atılım sağlandı. 2000'li yıllardan itibaren sizlerin de desteğiyle AK Parti iktidar. Koalisyon getirmeyecek bir sistem de getirdik. Referandum da dahil 13 seçime girmişiz. Seçim, beklentileri ertelemek demek. Seçim demek iktidarın da zaman zaman doğruları yapamaması demek. O yüzden sizin bize verdiğiniz krediyi 2023'e kadar kullanacağız."

- Cumhur İttifakı'na destek istedi

"Aşmamız gereken bir adım daha var. Haziran'da bir destek verdiniz, ondan daha az destek verirseniz, muhalefet ensede boza pişirecek, seçime gitmek isteyecek." diyen Pakdemirli, yerel seçimler için Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Kavacık Mahallesi'ne müjdelerle geldiğini anlatan Bakan Pakdemirli, bölgede bir mesire yeri kuracaklarını, kadın kooperatifine destek vereceklerini, 100 dekar alanda 2 bin 700 fıstık çamı dikeceklerini ve kullanımını 49 yıllığına mahalle halkına devredeceklerini açıkladı.

AK Parti'nin iş yapan bir parti olduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir halkının da bu seçimlerde projesi olan adayı seçeceğine inandığını kaydetti.

Mahalle halkının sorunlarını dinleyen Pakdemirli, bir vatandaşın SİT şikayeti üzerine, "Homeros'un ayağının değdiği her yere SİT demişler. Gereken yerleri koruyalım, gereken yerleri de kullanalım. Bu konuları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konuşalım." dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:58
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve orman Bakanı

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